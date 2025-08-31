Рейтинг@Mail.ru
00:02 31.08.2025 (обновлено: 00:15 31.08.2025)
Российские власти сделают все для развития угольной отрасли, заявил Путин
экономика
россия
владимир путин
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Российское государство в партнерстве с бизнесом сделает все, чтобы обеспечить устойчивое развитие угольной отрасли, от успехов шахтеров во многом зависит укрепление топливно-энергетического потенциала России, заявил президент РФ Владимир Путин в своем видеообращении.День шахтера отмечается в России в воскресенье. Глава государства поздравил работников угольной отрасли с профессиональным праздником."Государство в партнерстве с бизнесом, управленческими командами сделает все, чтобы обеспечить устойчивое, долгосрочное развитие угольной отрасли, поддержать коллективы угледобывающих компаний", - сказал Путин.Глава государства отметил вклад работников угольной отрасли в экономическое и социальное благополучие городов и поселков России."От ваших успехов во многом зависит укрепление топливно-энергетического потенциала России. И, конечно, экономическое и социальное благополучие городов и поселков, рост уровня и качества жизни людей", - подчеркнул Путин.
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Российское государство в партнерстве с бизнесом сделает все, чтобы обеспечить устойчивое развитие угольной отрасли, от успехов шахтеров во многом зависит укрепление топливно-энергетического потенциала России, заявил президент РФ Владимир Путин в своем видеообращении.
День шахтера отмечается в России в воскресенье. Глава государства поздравил работников угольной отрасли с профессиональным праздником.
Путин поздравил работников угольной отрасли с Днем шахтера
00:03
"Государство в партнерстве с бизнесом, управленческими командами сделает все, чтобы обеспечить устойчивое, долгосрочное развитие угольной отрасли, поддержать коллективы угледобывающих компаний", - сказал Путин.
Глава государства отметил вклад работников угольной отрасли в экономическое и социальное благополучие городов и поселков России.
"От ваших успехов во многом зависит укрепление топливно-энергетического потенциала России. И, конечно, экономическое и социальное благополучие городов и поселков, рост уровня и качества жизни людей", - подчеркнул Путин.
День шахтера в России
ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
