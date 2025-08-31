https://ria.ru/20250831/putin-2038594189.html
Российские власти сделают все для развития угольной отрасли, заявил Путин
Российские власти сделают все для развития угольной отрасли, заявил Путин - РИА Новости, 31.08.2025
Российские власти сделают все для развития угольной отрасли, заявил Путин
Российское государство в партнерстве с бизнесом сделает все, чтобы обеспечить устойчивое развитие угольной отрасли, от успехов шахтеров во многом зависит... РИА Новости, 31.08.2025
2025-08-31T00:02:00+03:00
2025-08-31T00:02:00+03:00
2025-08-31T00:15:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803687574_0:845:2048:1997_1920x0_80_0_0_279c535ac02efc4479083047fb70cb01.jpg
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Российское государство в партнерстве с бизнесом сделает все, чтобы обеспечить устойчивое развитие угольной отрасли, от успехов шахтеров во многом зависит укрепление топливно-энергетического потенциала России, заявил президент РФ Владимир Путин в своем видеообращении.День шахтера отмечается в России в воскресенье. Глава государства поздравил работников угольной отрасли с профессиональным праздником."Государство в партнерстве с бизнесом, управленческими командами сделает все, чтобы обеспечить устойчивое, долгосрочное развитие угольной отрасли, поддержать коллективы угледобывающих компаний", - сказал Путин.Глава государства отметил вклад работников угольной отрасли в экономическое и социальное благополучие городов и поселков России."От ваших успехов во многом зависит укрепление топливно-энергетического потенциала России. И, конечно, экономическое и социальное благополучие городов и поселков, рост уровня и качества жизни людей", - подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20250831/putin-2038594283.html
https://ria.ru/20250830/den_shakhtera-1967961659.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803687574_0:653:2048:2189_1920x0_80_0_0_11dc9f9dcc48d824ba7e027b13404919.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Российские власти сделают все для развития угольной отрасли, заявил Путин
Путин: власти в партнерстве с бизнесом сделают все для развития угольной отрасли