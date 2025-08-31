https://ria.ru/20250831/putin-2038594189.html

Российские власти сделают все для развития угольной отрасли, заявил Путин

экономика

россия

владимир путин

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Российское государство в партнерстве с бизнесом сделает все, чтобы обеспечить устойчивое развитие угольной отрасли, от успехов шахтеров во многом зависит укрепление топливно-энергетического потенциала России, заявил президент РФ Владимир Путин в своем видеообращении.День шахтера отмечается в России в воскресенье. Глава государства поздравил работников угольной отрасли с профессиональным праздником."Государство в партнерстве с бизнесом, управленческими командами сделает все, чтобы обеспечить устойчивое, долгосрочное развитие угольной отрасли, поддержать коллективы угледобывающих компаний", - сказал Путин.Глава государства отметил вклад работников угольной отрасли в экономическое и социальное благополучие городов и поселков России."От ваших успехов во многом зависит укрепление топливно-энергетического потенциала России. И, конечно, экономическое и социальное благополучие городов и поселков, рост уровня и качества жизни людей", - подчеркнул Путин.

россия

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

Дарья Буймова

экономика, россия, владимир путин