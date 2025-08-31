Рейтинг@Mail.ru
Пушилин рассказал об улучшении ситуации в районе Родинского
Специальная военная операция на Украине
 
21:05 31.08.2025
Пушилин рассказал об улучшении ситуации в районе Родинского
Пушилин рассказал об улучшении ситуации в районе Родинского
МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Значимые улучшения положения для подразделений российских войск произошли в районе города Родинское Донецкой Народной Республики, также на краснолиманском направлении ожесточенные бои идут в районе Удачного, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Красноармейское направление. Здесь наиболее ожесточённые боестолкновения в районе населённого пункта Удачное. Но есть улучшения уже, видимые и значимые, также в районе населённого пункта Родинское", - сказал Пушилин на видео, размещенном в его Telegram-канале. Глава ДНР напомнил, что бои развернулись уже и в самом городе Красноармейске в районе многоэтажной застройки, кроме того, отмечен заход российских групп военнослужащих и разведгрупп в сам Димитров, поэтому там ситуация для противника стремительно ухудшается.
Пушилин рассказал об улучшении ситуации в районе Родинского

Боевая работа артиллеристов ВС РФ в зоне СВО
Боевая работа артиллеристов ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Значимые улучшения положения для подразделений российских войск произошли в районе города Родинское Донецкой Народной Республики, также на краснолиманском направлении ожесточенные бои идут в районе Удачного, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Красноармейское направление. Здесь наиболее ожесточённые боестолкновения в районе населённого пункта Удачное. Но есть улучшения уже, видимые и значимые, также в районе населённого пункта Родинское", - сказал Пушилин на видео, размещенном в его Telegram-канале.
Глава ДНР напомнил, что бои развернулись уже и в самом городе Красноармейске в районе многоэтажной застройки, кроме того, отмечен заход российских групп военнослужащих и разведгрупп в сам Димитров, поэтому там ситуация для противника стремительно ухудшается.
Российский военный в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
ВС России освободили весь юг ДНР, сообщил Пушилин
Вчера, 20:15
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаКрасноармейскДенис Пушилин
 
 
