Пушилин рассказал об улучшении ситуации в районе Родинского
МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Значимые улучшения положения для подразделений российских войск произошли в районе города Родинское Донецкой Народной Республики, также на краснолиманском направлении ожесточенные бои идут в районе Удачного, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Красноармейское направление. Здесь наиболее ожесточённые боестолкновения в районе населённого пункта Удачное. Но есть улучшения уже, видимые и значимые, также в районе населённого пункта Родинское", - сказал Пушилин на видео, размещенном в его Telegram-канале. Глава ДНР напомнил, что бои развернулись уже и в самом городе Красноармейске в районе многоэтажной застройки, кроме того, отмечен заход российских групп военнослужащих и разведгрупп в сам Димитров, поэтому там ситуация для противника стремительно ухудшается.
