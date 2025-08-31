https://ria.ru/20250831/pushilin-2038663707.html

Пушилин рассказал о ситуации на Добропольском направлении

Пушилин рассказал о ситуации на Добропольском направлении - РИА Новости, 31.08.2025

Пушилин рассказал о ситуации на Добропольском направлении

Подразделения российских войск героически заняли территории на добропольском направлении и перемалывают противника, включая запрещенный "Азов"*, сообщил глава... РИА Новости, 31.08.2025

МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Подразделения российских войск героически заняли территории на добропольском направлении и перемалывают противника, включая запрещенный "Азов"*, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Добропольское направление - (представители киевского режима - ред.) всё нам рассказывают, как убрали наш выступ и прочее. Нет, наши бойцы героически заняли территорию, важно это удержать. Они перемалывают противника, в том числе и эту нечисть… - "Азов" (террористическая организация, запрещена в РФ) и прочее, которую поперебрасывали на это направление", - сказал Пушилин в интервью корреспонденту ВГТРК Андрею Руденко.* Организация признана террористической и запрещена в России

