Пушилин рассказал о ситуации на Добропольском направлении
Пушилин рассказал о ситуации на Добропольском направлении
2025-08-31T15:02:00+03:00
МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Подразделения российских войск героически заняли территории на добропольском направлении и перемалывают противника, включая запрещенный "Азов"*, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Добропольское направление - (представители киевского режима - ред.) всё нам рассказывают, как убрали наш выступ и прочее. Нет, наши бойцы героически заняли территорию, важно это удержать. Они перемалывают противника, в том числе и эту нечисть… - "Азов" (террористическая организация, запрещена в РФ) и прочее, которую поперебрасывали на это направление", - сказал Пушилин в интервью корреспонденту ВГТРК Андрею Руденко.* Организация признана террористической и запрещена в России
