Пушилин рассказал о боях в Красноармейске
Пушилин: ВС РФ ведут бои уже в высотках в самом Красноармейске
Военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Российские войска ведут бои уже в высотках в самом Красноармейске, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Красноармейск. Ситуация тяжелее, в том плане, что противник перебросил туда достаточно большое количество резервов, старается удержать. Они стараются сдержать такой темп, который набрали наши бойцы. Мы видим, что различного рода противоречивые заявления (поступают со стороны Киева. — Прим. ред.), они не признают, но в самом Красноармейске и в высотках уже столкновения", — заявил он корреспонденту ВГТРК Андрею Руденко.
Красноармейск — важнейший транспортный узел противника в Донбассе. Он находится в 66 километрах к северо-западу от Донецка.
Пушилин рассказал о ситуации на других участках:
- российские разведгруппы зашли в Димитров;
- бойцы продвигаются в направлении Константиновки, до города осталось несколько километров;
- военные заняли позиции на Добропольском направлении и перемалывают ВСУ;
- противник пытается удержаться в Шандриголово, поскольку после освобождения этого населенного пункта его логистика будет крайне затруднена;
- армия улучшила позиции на Краснолиманском направлении и держит под контролем ситуацию в Серебрянском лесничестве;
- ожесточенные столкновения с ВСУ фиксировались в последние дни в районе Удачного.
22 июня 2022, 17:18