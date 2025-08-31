https://ria.ru/20250831/pushilin-2038659095.html

Пушилин рассказал о боях в Красноармейске

Российские войска ведут бои уже в высотках в самом Красноармейске, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 31.08.2025

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Российские войска ведут бои уже в высотках в самом Красноармейске, сообщил глава ДНР Денис Пушилин."Красноармейск. Ситуация тяжелее, в том плане, что противник перебросил туда достаточно большое количество резервов, старается удержать. Они стараются сдержать такой темп, который набрали наши бойцы. Мы видим, что различного рода противоречивые заявления (поступают со стороны Киева. — Прим. ред.), они не признают, но в самом Красноармейске и в высотках уже столкновения", — заявил он корреспонденту ВГТРК Андрею Руденко. Пушилин рассказал о ситуации на других участках:

