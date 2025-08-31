Рейтинг@Mail.ru
Пушилин рассказал о боях в Красноармейске - РИА Новости, 31.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:36 31.08.2025 (обновлено: 15:51 31.08.2025)
https://ria.ru/20250831/pushilin-2038659095.html
Пушилин рассказал о боях в Красноармейске
Пушилин рассказал о боях в Красноармейске - РИА Новости, 31.08.2025
Пушилин рассказал о боях в Красноармейске
Российские войска ведут бои уже в высотках в самом Красноармейске, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 31.08.2025
2025-08-31T14:36:00+03:00
2025-08-31T15:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
красноармейск
донецкая народная республика
денис пушилин
андрей руденко
вооруженные силы украины
вгтрк
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986382080_0:96:3300:1952_1920x0_80_0_0_4b046a0b1018d29887658cb3e6d6f089.jpg
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Российские войска ведут бои уже в высотках в самом Красноармейске, сообщил глава ДНР Денис Пушилин."Красноармейск. Ситуация тяжелее, в том плане, что противник перебросил туда достаточно большое количество резервов, старается удержать. Они стараются сдержать такой темп, который набрали наши бойцы. Мы видим, что различного рода противоречивые заявления (поступают со стороны Киева. — Прим. ред.), они не признают, но в самом Красноармейске и в высотках уже столкновения", — заявил он корреспонденту ВГТРК Андрею Руденко. Пушилин рассказал о ситуации на других участках:
https://ria.ru/20250828/okruzhenie-2038000750.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
красноармейск
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986382080_569:0:3300:2048_1920x0_80_0_0_0282ea98bb99e522c0e09f5dfe40ea83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красноармейск, донецкая народная республика, денис пушилин, андрей руденко, вооруженные силы украины, вгтрк, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Андрей Руденко, Вооруженные силы Украины, ВГТРК, Безопасность
Пушилин рассказал о боях в Красноармейске

Пушилин: ВС РФ ведут бои уже в высотках в самом Красноармейске

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в зоне СВО
Военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Российские войска ведут бои уже в высотках в самом Красноармейске, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Красноармейск. Ситуация тяжелее, в том плане, что противник перебросил туда достаточно большое количество резервов, старается удержать. Они стараются сдержать такой темп, который набрали наши бойцы. Мы видим, что различного рода противоречивые заявления (поступают со стороны Киева. — Прим. ред.), они не признают, но в самом Красноармейске и в высотках уже столкновения", — заявил он корреспонденту ВГТРК Андрею Руденко.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Бригада ВСУ попала в огневое окружение под Красноармейском, рассказал боец
28 августа, 06:47

Красноармейск — важнейший транспортный узел противника в Донбассе. Он находится в 66 километрах к северо-западу от Донецка.

Пушилин рассказал о ситуации на других участках:
  • российские разведгруппы зашли в Димитров;
  • бойцы продвигаются в направлении Константиновки, до города осталось несколько километров;
  • военные заняли позиции на Добропольском направлении и перемалывают ВСУ;
  • противник пытается удержаться в Шандриголово, поскольку после освобождения этого населенного пункта его логистика будет крайне затруднена;
  • армия улучшила позиции на Краснолиманском направлении и держит под контролем ситуацию в Серебрянском лесничестве;
  • ожесточенные столкновения с ВСУ фиксировались в последние дни в районе Удачного.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКрасноармейскДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинАндрей РуденкоВооруженные силы УкраиныВГТРКБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала