Юрист объяснила, как меняются правила проверки профпригодности с 1 сентября
Юрист Ноженко: СНИЛС и полис ОМС будут нужны для экспертизы профпригодности
© iStock.com / Rob DalyЛюди работают с документами
© iStock.com / Rob Daly
Люди работают с документами. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Правила проведения экспертизы профпригодности работников обновились с 1 сентября, рассказала агентству “Прайм” ведущий юрист ЕЮС Екатерина Ноженко.
Изменяется набор документов, которые работник представляет в медицинскую организацию перед медэкспертизой. В дополнение к паспорту, направлению и предварительному медицинскому заключению понадобятся данные о СНИЛС и полисе ОМС.
Юрист объяснил новые правила расчета премии с 1 сентября
28 августа, 03:18
Но самое важное отличие — изменение формы самого медицинского заключения.
“С 1 сентября, в случае принятия медицинской организацией решения о ведении медицинской документации в электронном виде, заключение также оформляется в форме электронного документа. Исключение составляет случай, когда работник составил заявление в простой письменной форме о ведении его медицинской документации в бумажном виде”, — пояснила Ноженко.
По ее словам, в заключении следует указать обоснование решения о непригодности работника к выполнению отдельных видов работ и рекомендации о необходимости проведения дополнительных осмотров и исследований.
Юрист раскрыл, кто возместит ущерб от травмы на удаленке
26 августа, 02:15