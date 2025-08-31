Рейтинг@Mail.ru
Юрист объяснила, как меняются правила проверки профпригодности с 1 сентября - РИА Новости, 31.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:15 31.08.2025
https://ria.ru/20250831/proverki-2038595451.html
Юрист объяснила, как меняются правила проверки профпригодности с 1 сентября
Юрист объяснила, как меняются правила проверки профпригодности с 1 сентября - РИА Новости, 31.08.2025
Юрист объяснила, как меняются правила проверки профпригодности с 1 сентября
Правила проведения экспертизы профпригодности работников обновились с 1 сентября, рассказала агентству “Прайм” ведущий юрист ЕЮС Екатерина Ноженко. РИА Новости, 31.08.2025
2025-08-31T02:15:00+03:00
2025-08-31T02:15:00+03:00
общество
работа
россия
екатерина ноженко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/19/1955259875_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_640476302f342e8564c072b2afb3a1cd.jpg
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Правила проведения экспертизы профпригодности работников обновились с 1 сентября, рассказала агентству “Прайм” ведущий юрист ЕЮС Екатерина Ноженко.Изменяется набор документов, которые работник представляет в медицинскую организацию перед медэкспертизой. В дополнение к паспорту, направлению и предварительному медицинскому заключению понадобятся данные о СНИЛС и полисе ОМС.Но самое важное отличие — изменение формы самого медицинского заключения.“С 1 сентября, в случае принятия медицинской организацией решения о ведении медицинской документации в электронном виде, заключение также оформляется в форме электронного документа. Исключение составляет случай, когда работник составил заявление в простой письменной форме о ведении его медицинской документации в бумажном виде”, — пояснила Ноженко.По ее словам, в заключении следует указать обоснование решения о непригодности работника к выполнению отдельных видов работ и рекомендации о необходимости проведения дополнительных осмотров и исследований.
https://ria.ru/20250828/premiya-2037982620.html
https://ria.ru/20250826/travma-2037562145.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/19/1955259875_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9b5610557db61efc50b839b7af10b464.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, работа, россия, екатерина ноженко
Общество, Работа, Россия, Екатерина Ноженко
Юрист объяснила, как меняются правила проверки профпригодности с 1 сентября

Юрист Ноженко: СНИЛС и полис ОМС будут нужны для экспертизы профпригодности

© iStock.com / Rob DalyЛюди работают с документами
Люди работают с документами - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
© iStock.com / Rob Daly
Люди работают с документами. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Правила проведения экспертизы профпригодности работников обновились с 1 сентября, рассказала агентству “Прайм” ведущий юрист ЕЮС Екатерина Ноженко.
Изменяется набор документов, которые работник представляет в медицинскую организацию перед медэкспертизой. В дополнение к паспорту, направлению и предварительному медицинскому заключению понадобятся данные о СНИЛС и полисе ОМС.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Юрист объяснил новые правила расчета премии с 1 сентября
28 августа, 03:18
Но самое важное отличие — изменение формы самого медицинского заключения.
“С 1 сентября, в случае принятия медицинской организацией решения о ведении медицинской документации в электронном виде, заключение также оформляется в форме электронного документа. Исключение составляет случай, когда работник составил заявление в простой письменной форме о ведении его медицинской документации в бумажном виде”, — пояснила Ноженко.
По ее словам, в заключении следует указать обоснование решения о непригодности работника к выполнению отдельных видов работ и рекомендации о необходимости проведения дополнительных осмотров и исследований.
Девушка работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Юрист раскрыл, кто возместит ущерб от травмы на удаленке
26 августа, 02:15
 
ОбществоРаботаРоссияЕкатерина Ноженко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала