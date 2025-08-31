Природный пожар под Геленджиком полностью потушили
Кондратьев сообщил о ликвидации пожара в Пшадском лесничестве под Геленджиком
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВертолет Ми-8 МЧС России во время тушения крупного лесного пожара на территории Пшадского лесничества под Геленджиком
Вертолет Ми-8 МЧС России во время тушения крупного лесного пожара на территории Пшадского лесничества под Геленджиком
КРАСНОДАР, 31 авг - РИА Новости. Лесной пожар под Геленджиком полностью ликвидирован, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Вечером в четверг глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил, что пожар на территории Пшадского лесничества под Геленджиком разросся до 32 гектаров из-за сильного ветра. В пятницу оперативный штаб края сообщил, что площадь возгорания увеличилась до 42,4 гектара, при этом три очага - в селах Криница, Береговое и в Красной щели - уже удалось потушить.
"В Геленджике потушили лесные пожары. В течение четырех дней более 500 человек боролись с огнем. Задействовали свыше 100 единиц техники, в том числе самолеты БЕ-200, ИЛ-76 и 2 вертолета Ми-8", - написал в официальном Telegram-канале Кондратьев.
Он добавил, что с огнем боролись сотрудники МЧС, Кубань-СПАС, лесопожарной службы и волонтеры.
Пожар начался в ночь на четверг, предположительно, из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата. В связи с задымлением и возможностью распространения огня было принято решение об эвакуации ближайшей базы отдыха. В сельской школе был развернут пункт временного размещения.