Рейтинг@Mail.ru
Природный пожар под Геленджиком полностью потушили - РИА Новости, 31.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:11 31.08.2025 (обновлено: 11:15 31.08.2025)
https://ria.ru/20250831/pozhar-2038635196.html
Природный пожар под Геленджиком полностью потушили
Природный пожар под Геленджиком полностью потушили - РИА Новости, 31.08.2025
Природный пожар под Геленджиком полностью потушили
Лесной пожар под Геленджиком полностью ликвидирован, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 31.08.2025
2025-08-31T11:11:00+03:00
2025-08-31T11:15:00+03:00
происшествия
геленджик
природные пожары в россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038378785_0:0:2972:1672_1920x0_80_0_0_c13be7ef0a3823eb535c887f7bd22c79.jpg
КРАСНОДАР, 31 авг - РИА Новости. Лесной пожар под Геленджиком полностью ликвидирован, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.Вечером в четверг глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил, что пожар на территории Пшадского лесничества под Геленджиком разросся до 32 гектаров из-за сильного ветра. В пятницу оперативный штаб края сообщил, что площадь возгорания увеличилась до 42,4 гектара, при этом три очага - в селах Криница, Береговое и в Красной щели - уже удалось потушить."В Геленджике потушили лесные пожары. В течение четырех дней более 500 человек боролись с огнем. Задействовали свыше 100 единиц техники, в том числе самолеты БЕ-200, ИЛ-76 и 2 вертолета Ми-8", - написал в официальном Telegram-канале Кондратьев.Он добавил, что с огнем боролись сотрудники МЧС, Кубань-СПАС, лесопожарной службы и волонтеры.Пожар начался в ночь на четверг, предположительно, из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата. В связи с задымлением и возможностью распространения огня было принято решение об эвакуации ближайшей базы отдыха. В сельской школе был развернут пункт временного размещения.
https://ria.ru/20250831/pozhar-2038630688.html
геленджик
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038378785_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_3fa3ad0a26b3c12015f86d09965ab6e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, геленджик, природные пожары в россии
Происшествия, Геленджик, Природные пожары в России
Природный пожар под Геленджиком полностью потушили

Кондратьев сообщил о ликвидации пожара в Пшадском лесничестве под Геленджиком

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВертолет Ми-8 МЧС России во время тушения крупного лесного пожара на территории Пшадского лесничества под Геленджиком
Вертолет Ми-8 МЧС России во время тушения крупного лесного пожара на территории Пшадского лесничества под Геленджиком - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Вертолет Ми-8 МЧС России во время тушения крупного лесного пожара на территории Пшадского лесничества под Геленджиком
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 31 авг - РИА Новости. Лесной пожар под Геленджиком полностью ликвидирован, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Вечером в четверг глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил, что пожар на территории Пшадского лесничества под Геленджиком разросся до 32 гектаров из-за сильного ветра. В пятницу оперативный штаб края сообщил, что площадь возгорания увеличилась до 42,4 гектара, при этом три очага - в селах Криница, Береговое и в Красной щели - уже удалось потушить.
"В Геленджике потушили лесные пожары. В течение четырех дней более 500 человек боролись с огнем. Задействовали свыше 100 единиц техники, в том числе самолеты БЕ-200, ИЛ-76 и 2 вертолета Ми-8", - написал в официальном Telegram-канале Кондратьев.
Он добавил, что с огнем боролись сотрудники МЧС, Кубань-СПАС, лесопожарной службы и волонтеры.
Пожар начался в ночь на четверг, предположительно, из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата. В связи с задымлением и возможностью распространения огня было принято решение об эвакуации ближайшей базы отдыха. В сельской школе был развернут пункт временного размещения.
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ тушит лесной пожар - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
Лесопожарные службы потушили 16 лесных пожаров в России за сутки
Вчера, 10:25
 
ПроисшествияГеленджикПриродные пожары в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала