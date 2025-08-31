https://ria.ru/20250831/pozhar-2038635196.html

Природный пожар под Геленджиком полностью потушили

Лесной пожар под Геленджиком полностью ликвидирован, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 31.08.2025

КРАСНОДАР, 31 авг - РИА Новости. Лесной пожар под Геленджиком полностью ликвидирован, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.Вечером в четверг глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил, что пожар на территории Пшадского лесничества под Геленджиком разросся до 32 гектаров из-за сильного ветра. В пятницу оперативный штаб края сообщил, что площадь возгорания увеличилась до 42,4 гектара, при этом три очага - в селах Криница, Береговое и в Красной щели - уже удалось потушить."В Геленджике потушили лесные пожары. В течение четырех дней более 500 человек боролись с огнем. Задействовали свыше 100 единиц техники, в том числе самолеты БЕ-200, ИЛ-76 и 2 вертолета Ми-8", - написал в официальном Telegram-канале Кондратьев.Он добавил, что с огнем боролись сотрудники МЧС, Кубань-СПАС, лесопожарной службы и волонтеры.Пожар начался в ночь на четверг, предположительно, из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата. В связи с задымлением и возможностью распространения огня было принято решение об эвакуации ближайшей базы отдыха. В сельской школе был развернут пункт временного размещения.

Ольга Фомченкова

