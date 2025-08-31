Рейтинг@Mail.ru
На складе в подмосковной Балашихе возник крупный пожар
10:58 31.08.2025 (обновлено: 11:20 31.08.2025)
На складе в подмосковной Балашихе возник крупный пожар
На складе в подмосковной Балашихе возник крупный пожар - РИА Новости, 31.08.2025
На складе в подмосковной Балашихе возник крупный пожар
В подмосковной Балашихе загорелся склад на площади около четырех тысяч "квадратов", сообщила пресс-служба МЧС. РИА Новости, 31.08.2025
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. В подмосковной Балашихе загорелся склад на площади около четырех тысяч "квадратов", сообщила пресс-служба МЧС."Площадь пожара составляет порядка 4000 квадратных метров. &lt;...&gt; Тушение пожара осложняется сильной задымленностью и высокой горючей загрузкой помещения", — говорится в релизе.По предварительной информации, пострадавших нет.В ликвидации последствий участвуют более 80 человек и 30 единиц техники. К месту пожара направили вертолеты Ми-8 и Ка-32.
Пожар на складе в Балашихе
Пожар на складе в Балашихе
На складе в подмосковной Балашихе возник крупный пожар

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. В подмосковной Балашихе загорелся склад на площади около четырех тысяч "квадратов", сообщила пресс-служба МЧС.
"Площадь пожара составляет порядка 4000 квадратных метров. <...> Тушение пожара осложняется сильной задымленностью и высокой горючей загрузкой помещения", — говорится в релизе.
По предварительной информации, пострадавших нет.
В ликвидации последствий участвуют более 80 человек и 30 единиц техники. К месту пожара направили вертолеты Ми-8 и Ка-32.
 
