Украинца, угрожавшего поджогами в Польше, депортировали - РИА Новости, 31.08.2025
23:38 31.08.2025
https://ria.ru/20250831/polsha-2038718848.html
Украинца, угрожавшего поджогами в Польше, депортировали
Украинца, угрожавшего поджогами в Польше, депортировали - РИА Новости, 31.08.2025
Украинца, угрожавшего поджогами в Польше, депортировали
Гражданин Украины, угрожавший поджогами в связи с отменой социальных выплат для неработающих украинцев, депортирован на родину, сообщил министр внутренних дел и РИА Новости, 31.08.2025
2025-08-31T23:38:00+03:00
2025-08-31T23:38:00+03:00
в мире
украина
польша
кароль навроцкий
ВАРШАВА, 31 авг – РИА Новости. Гражданин Украины, угрожавший поджогами в связи с отменой социальных выплат для неработающих украинцев, депортирован на родину, сообщил министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский. Президент Польши Кароль Навроцкий 25 августа наложил вето на закон, предоставляющий социальные выплаты и медицинское обеспечение неработающим гражданам Украины. С февраля 2022 года в Польшу прибыли несколько миллионов беженцев с Украины. Парламент страны принял закон, который предоставлял всем им ряд льгот, в частности, бесплатное медицинское обеспечение, а также ряд социальных выплат, например, так называемое ежемесячное пособие "800+" - выплату в размере 800 злотых (более 200 долларов) на каждого ребенка. Данный закон имеет временный характер, его действие продлевается каждые полгода. В пятницу в соцсети TikTok пользователь с ником stepan3336 разместил видеозапись работы польских спасателей, занятых тушением пожара. Он утверждал, что дом подожгли украинцы и потребовал вернуть им пособия, угрожая дальнейшими поджогами. "Вот и финал истории: гражданин Украины, который на видео, размещенном в интернете, угрожал поджогами, был принудительно доставлен и депортирован на Украину сотрудниками Пограничной стражи", - написал Кервиньский в соцсети Х.
украина
польша
в мире, украина, польша, кароль навроцкий
В мире, Украина, Польша, Кароль Навроцкий
Украинца, угрожавшего поджогами в Польше, депортировали

В Польше депортировали украинца, угрожавшего поджогами из-за отмены соцвыплат

ВАРШАВА, 31 авг – РИА Новости. Гражданин Украины, угрожавший поджогами в связи с отменой социальных выплат для неработающих украинцев, депортирован на родину, сообщил министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский.
Президент Польши Кароль Навроцкий 25 августа наложил вето на закон, предоставляющий социальные выплаты и медицинское обеспечение неработающим гражданам Украины. С февраля 2022 года в Польшу прибыли несколько миллионов беженцев с Украины. Парламент страны принял закон, который предоставлял всем им ряд льгот, в частности, бесплатное медицинское обеспечение, а также ряд социальных выплат, например, так называемое ежемесячное пособие "800+" - выплату в размере 800 злотых (более 200 долларов) на каждого ребенка. Данный закон имеет временный характер, его действие продлевается каждые полгода.
В пятницу в соцсети TikTok пользователь с ником stepan3336 разместил видеозапись работы польских спасателей, занятых тушением пожара. Он утверждал, что дом подожгли украинцы и потребовал вернуть им пособия, угрожая дальнейшими поджогами.
"Вот и финал истории: гражданин Украины, который на видео, размещенном в интернете, угрожал поджогами, был принудительно доставлен и депортирован на Украину сотрудниками Пограничной стражи", - написал Кервиньский в соцсети Х.
Центральная площадь в Старом городе Варшавы - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Украинцы начали массово бежать из Польши, пишут СМИ
10 февраля, 15:56
 
