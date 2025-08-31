https://ria.ru/20250831/polsha-2038600802.html

Польша выдворила на родину 15 граждан Украины

ВАРШАВА, 31 авг – РИА Новости. Польша выдворила на родину 15 граждан Украины, виновных в различных преступлениях и правонарушениях, сообщает Государственный пограничный комитет республики. "Пятнадцать граждан Украины были принудительно доставлены к границе пограничниками и переданы украинской стороне", - говорится в сообщении. Поясняется, что основанием о выдворении их из Польши "в основном послужила статья 302(1) пункт 9 закона от 12 декабря 2013 года "Об иностранцах", то есть соображения обороны или безопасности государства, защиты безопасности и общественного порядка или интересов Республики Польша". Польская сторона уточнила, что лица, которых выдворили из Польши, неоднократно наказывались за преступления и правонарушения. "Это среди прочего хранение наркотических и психотропных средств, кражи, разбои, подделки документов, вождение в нетрезвом состоянии, а также организация незаконного пересечения польской границы", - говорится в сообщении. По данным Госпогранкомитета, выдворенные украинцы включены в список лиц, чье пребывание на территории Республики Польша нежелательно. Им было запрещено повторно въезжать в Польшу на срок от 5 до 10 лет.В пятницу сообщалось, что польская полиция задержала гражданина Украины, угрожавшего поджогами в связи с отменой соцвыплат для неработающих украинцев. Уточнялось, что полицейские инициируют депортацию задержанного.

