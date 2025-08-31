Рейтинг@Mail.ru
Польша выдворила на родину 15 граждан Украины - РИА Новости, 31.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:32 31.08.2025
https://ria.ru/20250831/polsha-2038600802.html
Польша выдворила на родину 15 граждан Украины
Польша выдворила на родину 15 граждан Украины - РИА Новости, 31.08.2025
Польша выдворила на родину 15 граждан Украины
Польша выдворила на родину 15 граждан Украины, виновных в различных преступлениях и правонарушениях, сообщает Государственный пограничный комитет республики. РИА Новости, 31.08.2025
2025-08-31T01:32:00+03:00
2025-08-31T01:32:00+03:00
в мире
польша
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869067969_0:15:3068:1741_1920x0_80_0_0_1c512bee7a2808c130a36f1ce0dd1a5b.jpg
ВАРШАВА, 31 авг – РИА Новости. Польша выдворила на родину 15 граждан Украины, виновных в различных преступлениях и правонарушениях, сообщает Государственный пограничный комитет республики. "Пятнадцать граждан Украины были принудительно доставлены к границе пограничниками и переданы украинской стороне", - говорится в сообщении. Поясняется, что основанием о выдворении их из Польши "в основном послужила статья 302(1) пункт 9 закона от 12 декабря 2013 года "Об иностранцах", то есть соображения обороны или безопасности государства, защиты безопасности и общественного порядка или интересов Республики Польша". Польская сторона уточнила, что лица, которых выдворили из Польши, неоднократно наказывались за преступления и правонарушения. "Это среди прочего хранение наркотических и психотропных средств, кражи, разбои, подделки документов, вождение в нетрезвом состоянии, а также организация незаконного пересечения польской границы", - говорится в сообщении. По данным Госпогранкомитета, выдворенные украинцы включены в список лиц, чье пребывание на территории Республики Польша нежелательно. Им было запрещено повторно въезжать в Польшу на срок от 5 до 10 лет.В пятницу сообщалось, что польская полиция задержала гражданина Украины, угрожавшего поджогами в связи с отменой соцвыплат для неработающих украинцев. Уточнялось, что полицейские инициируют депортацию задержанного.
https://ria.ru/20250416/polsha-2011542538.html
https://ria.ru/20250829/polsha-2038389844.html
польша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869067969_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_00b04c7e2b72bab88bfe032e2872248c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, украина
В мире, Польша, Украина
Польша выдворила на родину 15 граждан Украины

Польша выдворила на родину 15 граждан Украины за преступления и правонарушения

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСтарый город и река Висла в Варшаве
Старый город и река Висла в Варшаве - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Старый город и река Висла в Варшаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 31 авг – РИА Новости. Польша выдворила на родину 15 граждан Украины, виновных в различных преступлениях и правонарушениях, сообщает Государственный пограничный комитет республики.
"Пятнадцать граждан Украины были принудительно доставлены к границе пограничниками и переданы украинской стороне", - говорится в сообщении.
Польская полиция - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
В Польше задержали банду сутенеров из Украины
16 апреля, 11:47
Поясняется, что основанием о выдворении их из Польши "в основном послужила статья 302(1) пункт 9 закона от 12 декабря 2013 года "Об иностранцах", то есть соображения обороны или безопасности государства, защиты безопасности и общественного порядка или интересов Республики Польша".
Польская сторона уточнила, что лица, которых выдворили из Польши, неоднократно наказывались за преступления и правонарушения.
"Это среди прочего хранение наркотических и психотропных средств, кражи, разбои, подделки документов, вождение в нетрезвом состоянии, а также организация незаконного пересечения польской границы", - говорится в сообщении.
По данным Госпогранкомитета, выдворенные украинцы включены в список лиц, чье пребывание на территории Республики Польша нежелательно. Им было запрещено повторно въезжать в Польшу на срок от 5 до 10 лет.
В пятницу сообщалось, что польская полиция задержала гражданина Украины, угрожавшего поджогами в связи с отменой соцвыплат для неработающих украинцев. Уточнялось, что полицейские инициируют депортацию задержанного.
Задержание украинца, угрожавшего поджогами в Польше - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
В Польше задержали украинца, угрожавшего поджогами
29 августа, 18:03
 
В миреПольшаУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала