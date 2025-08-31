https://ria.ru/20250831/podarki-2038678741.html

Россиянам рассказали, какие подарки можно дарить учителям

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Рссийские законы разрешают подарки учителям стоимостью до трех тысяч рублей, сообщила РИА Новости депутат Госдумы Татьяна Буцкая."Как гласит буква закона, подарки до трех тысяч рублей учителям разрешены. Чтобы впоследствии не возникало вопроса, лучше, конечно, чек сохранить. Что дарить? Здесь уже все зависит от того, что вы хотите: просто устроить праздник учителю — сколько было сказано про цветы! Зависит от взаимоотношений с учителем", — рассказала собеседница агентства.Буцкая напомнила, что в качестве подарка, в частности, может подойти литература, методички и различные варианты для оформления классов. По мнению политика, они помогут в глубокой работе с учащимися."Если есть некое взаимопонимание с учителем, с пониманием точно, что ему было бы интересно использовать в работе", — пояснила депутат.По ее мнению, такие подарки принесут радость педагогам.

