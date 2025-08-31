https://ria.ru/20250831/peskov-2038691667.html
Песков пошутил над журналистами, ожидающими Путина в гостинице
Песков пошутил над журналистами, ожидающими Путина в гостинице - РИА Новости, 31.08.2025
Песков пошутил над журналистами, ожидающими Путина в гостинице
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пошутил над российскими журналистами, которые ждали делегацию РФ в лобби отеля Ritz Carlton в Тяньцзине, отметив,... РИА Новости, 31.08.2025
2025-08-31T18:35:00+03:00
2025-08-31T18:35:00+03:00
2025-08-31T18:35:00+03:00
россия
дмитрий песков
шос
саммит шос в китае в 2025 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_0:96:3072:1824_1920x0_80_0_0_7f4c69167dc4c5bed9b5061a05c35f97.jpg
ТЯНЬЦЗИНЬ, 31 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пошутил над российскими журналистами, которые ждали делегацию РФ в лобби отеля Ritz Carlton в Тяньцзине, отметив, что у главы государства отдельный вход. "У Путина другой вход", - сказал Песков, улыбнувшись, его шутку журналисты встретили дружным смехом. Саммит ШОС проходит в китайском Тяньцзине. Местом проживания российской делегации стал отель Ritz Carlton.
https://ria.ru/20250831/peskov-2038685776.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_5ad4f75aa9de4f4e5650dcc831704ed9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, шос, саммит шос в китае в 2025 году
Россия, Дмитрий Песков, ШОС, Саммит ШОС в Китае в 2025 году
Песков пошутил над журналистами, ожидающими Путина в гостинице
Песков пошутил над журналистами, которые ждали российскую делегацию в Тяньцзине