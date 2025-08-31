https://ria.ru/20250831/peskov-2038691667.html

Песков пошутил над журналистами, ожидающими Путина в гостинице

2025-08-31T18:35:00+03:00

россия

дмитрий песков

шос

саммит шос в китае в 2025 году

ТЯНЬЦЗИНЬ, 31 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пошутил над российскими журналистами, которые ждали делегацию РФ в лобби отеля Ritz Carlton в Тяньцзине, отметив, что у главы государства отдельный вход. "У Путина другой вход", - сказал Песков, улыбнувшись, его шутку журналисты встретили дружным смехом. Саммит ШОС проходит в китайском Тяньцзине. Местом проживания российской делегации стал отель Ritz Carlton.

россия

2025

россия, дмитрий песков, шос, саммит шос в китае в 2025 году