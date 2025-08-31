https://ria.ru/20250831/peskov-2038652309.html

Песков: Москва не видит стремление Киева к дипломатическому урегулированию

2025-08-31T13:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

москва

киев

дмитрий песков

павел зарубин

россия

в мире

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Пока Москва не видит взаимности Киева в стремлении урегулировать проблему политико-дипломатическими средствами, продолжает СВО, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы готовы к урегулированию проблемы политико-дипломатическими средствами. Но пока в этом мы не видим взаимности из Киева, продолжаем специальную военную операцию", - сказал Песков.Видео опубликовано в Telegram-канале журналиста "России 1" Павла Зарубина.

