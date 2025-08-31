Песков назвал несговорчивость Киева большой ошибкой
Песков: ситуация для Киева станет еще хуже, если он не станет более сговорчивым
© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Продолжение линии Киева на несговорчивость — большая ошибка, это сделает ситуацию для киевского режима еще хуже, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, видео опубликовано в Telegram-канале журналиста "России 1" Павла Зарубина.
Он отметил, что европейцы сейчас всячески поощряют Киев "на совершенно абсурдное продолжение линии на несговорчивость".
«
"Это большая ошибка. Никакого добра киевскому режиму это не сделает, наоборот, это сделает ситуацию для киевского режима еще хуже", — сказал Песков.
Переговоры по Украине
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 15 августа встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По итогам переговоров они отметили настрой двух стран на результат и большое количество направлений для совместной работы. Президенты также выразили готовность работать над завершением конфликта на Украине. Перед саммитом Зеленский объявил, что не пойдет на территориальные уступки.
Восемнадцатого августа Трамп провел в Вашингтоне переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.
Как подчеркивал министр иностранных дел России Сергей Лавров, по гарантиям безопасности Украины должен быть консенсус, учитывающий базовые интересы Москвы. В МИД заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД России назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.