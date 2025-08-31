Рейтинг@Mail.ru
Песков назвал несговорчивость Киева большой ошибкой - РИА Новости, 31.08.2025
13:55 31.08.2025 (обновлено: 15:01 31.08.2025)
Песков назвал несговорчивость Киева большой ошибкой
Песков назвал несговорчивость Киева большой ошибкой
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Продолжение линии Киева на несговорчивость — большая ошибка, это сделает ситуацию для киевского режима еще хуже, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, видео опубликовано в Telegram-канале журналиста "России 1" Павла Зарубина.Он отметил, что европейцы сейчас всячески поощряют Киев "на совершенно абсурдное продолжение линии на несговорчивость"."Это большая ошибка. Никакого добра киевскому режиму это не сделает, наоборот, это сделает ситуацию для киевского режима еще хуже", — сказал Песков.Переговоры по УкраинеПрезиденты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 15 августа встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По итогам переговоров они отметили настрой двух стран на результат и большое количество направлений для совместной работы. Президенты также выразили готовность работать над завершением конфликта на Украине. Перед саммитом Зеленский объявил, что не пойдет на территориальные уступки.Восемнадцатого августа Трамп провел в Вашингтоне переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.На следующий день глава Белого дома заявил, что Франция, Германия и Британия хотят разместить войска на Украине. При этом американских военных, по его словам, там не будет.Как подчеркивал министр иностранных дел России Сергей Лавров, по гарантиям безопасности Украины должен быть консенсус, учитывающий базовые интересы Москвы. В МИД заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД России назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Песков назвал несговорчивость Киева большой ошибкой

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Продолжение линии Киева на несговорчивость — большая ошибка, это сделает ситуацию для киевского режима еще хуже, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, видео опубликовано в Telegram-канале журналиста "России 1" Павла Зарубина.
Он отметил, что европейцы сейчас всячески поощряют Киев "на совершенно абсурдное продолжение линии на несговорчивость".
«
"Это большая ошибка. Никакого добра киевскому режиму это не сделает, наоборот, это сделает ситуацию для киевского режима еще хуже", — сказал Песков.

Переговоры по Украине

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 15 августа встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По итогам переговоров они отметили настрой двух стран на результат и большое количество направлений для совместной работы. Президенты также выразили готовность работать над завершением конфликта на Украине. Перед саммитом Зеленский объявил, что не пойдет на территориальные уступки.
