Песков: Россия настроена на дипломатическое урегулирование на Украине
Россия сохраняет настрой и готовность к урегулированию конфликта на Украине политико-дипломатическими средствами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий...
2025-08-31T13:54:00+03:00
2025-08-31T13:54:00+03:00
2025-08-31T14:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
дмитрий песков
павел зарубин
в мире
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Россия сохраняет настрой и готовность к урегулированию конфликта на Украине политико-дипломатическими средствами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.“Россия тем временем сохраняет свой настрой, мы готовы к урегулированию проблемы политико-дипломатическими средствами”, - отметил Песков в комментарии, опубликованном в telegram-канале журналиста "России 1" Павла Зарубина.
