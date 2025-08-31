https://ria.ru/20250831/peskov-2038652016.html

Песков: Россия настроена на дипломатическое урегулирование на Украине

Песков: Россия настроена на дипломатическое урегулирование на Украине - РИА Новости, 31.08.2025

Песков: Россия настроена на дипломатическое урегулирование на Украине

Россия сохраняет настрой и готовность к урегулированию конфликта на Украине политико-дипломатическими средствами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 31.08.2025

2025-08-31T13:54:00+03:00

2025-08-31T13:54:00+03:00

2025-08-31T14:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

дмитрий песков

павел зарубин

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_0:162:3102:1907_1920x0_80_0_0_797d8121e87f1b7b956d5cd178ea515e.jpg

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Россия сохраняет настрой и готовность к урегулированию конфликта на Украине политико-дипломатическими средствами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.“Россия тем временем сохраняет свой настрой, мы готовы к урегулированию проблемы политико-дипломатическими средствами”, - отметил Песков в комментарии, опубликованном в telegram-канале журналиста "России 1" Павла Зарубина.

https://ria.ru/20250831/peskov-2038652145.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, дмитрий песков, павел зарубин, в мире