Европейцы давно стремятся сдерживать Россию, сообщил Песков
Европейцы давно стремятся сдерживать Россию, сообщил Песков - РИА Новости, 31.08.2025
Европейцы давно стремятся сдерживать Россию, сообщил Песков
Представители европейских стран давно стремятся всячески "сдерживать" Россию, но Москва умеет этому противодействовать, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 31.08.2025
2025-08-31T13:52:00+03:00
2025-08-31T13:52:00+03:00
2025-08-31T14:08:00+03:00
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Представители европейских стран давно стремятся всячески "сдерживать" Россию, но Москва умеет этому противодействовать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее Макрон в одном из своих интервью высказался, что Россия - "хищник, словно людоед у наших дверей, ей нужно питаться". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос, являются ли подобные заявления, в том числе, попыткой западноевропейских политиков сорвать переговоры России и США."Они давно исторически задались целью всячески сдерживать Российскую Федерацию, нашу страну. Это такая привычная тенденция. И мы знаем, уже умеем этому противодействовать", - отметил Песков в комментарии, опубликованном в Telegram-канале журналиста "России 1" Павла Зарубина.
Европейцы давно стремятся сдерживать Россию, сообщил Песков
