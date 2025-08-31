Рейтинг@Mail.ru
Европейцы давно стремятся сдерживать Россию, сообщил Песков - РИА Новости, 31.08.2025
13:52 31.08.2025 (обновлено: 14:08 31.08.2025)
Европейцы давно стремятся сдерживать Россию, сообщил Песков
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Представители европейских стран давно стремятся всячески "сдерживать" Россию, но Москва умеет этому противодействовать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее Макрон в одном из своих интервью высказался, что Россия - "хищник, словно людоед у наших дверей, ей нужно питаться". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос, являются ли подобные заявления, в том числе, попыткой западноевропейских политиков сорвать переговоры России и США."Они давно исторически задались целью всячески сдерживать Российскую Федерацию, нашу страну. Это такая привычная тенденция. И мы знаем, уже умеем этому противодействовать", - отметил Песков в комментарии, опубликованном в Telegram-канале журналиста "России 1" Павла Зарубина.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Представители европейских стран давно стремятся всячески "сдерживать" Россию, но Москва умеет этому противодействовать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Макрон в одном из своих интервью высказался, что Россия - "хищник, словно людоед у наших дверей, ей нужно питаться". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос, являются ли подобные заявления, в том числе, попыткой западноевропейских политиков сорвать переговоры России и США.
"Они давно исторически задались целью всячески сдерживать Российскую Федерацию, нашу страну. Это такая привычная тенденция. И мы знаем, уже умеем этому противодействовать", - отметил Песков в комментарии, опубликованном в Telegram-канале журналиста "России 1" Павла Зарубина.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
Песков: Москва не видит стремление Киева к дипломатическому урегулированию
Вчера, 13:55
 
