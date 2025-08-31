https://ria.ru/20250831/peskov-2038651615.html

Песков: Европа мешает мирному урегулированию конфликта на Украине

Европейцы мешают усилиям по выводу процесса украинского урегулирования в мирное русло, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 31.08.2025

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Европейцы мешают усилиям по выводу процесса украинского урегулирования в мирное русло, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он подчеркнул, что усилия президента США Дональда Трампа по выводу этого процесса в мирное русло трудно переоценить, Россия признательна за них."Европейцы мешают этим усилиям, европейцы вставляют палки в колёса", - сказал Песков.Видео опубликовано в Telegram-канале журналиста "России 1" Павла Зарубина.

