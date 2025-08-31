Рейтинг@Mail.ru
Песков: Европа мешает мирному урегулированию конфликта на Украине - РИА Новости, 31.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:51 31.08.2025 (обновлено: 14:29 31.08.2025)
Песков: Европа мешает мирному урегулированию конфликта на Украине
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Европейцы мешают усилиям по выводу процесса украинского урегулирования в мирное русло, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он подчеркнул, что усилия президента США Дональда Трампа по выводу этого процесса в мирное русло трудно переоценить, Россия признательна за них."Европейцы мешают этим усилиям, европейцы вставляют палки в колёса", - сказал Песков.Видео опубликовано в Telegram-канале журналиста "России 1" Павла Зарубина.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Европейцы мешают усилиям по выводу процесса украинского урегулирования в мирное русло, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что усилия президента США Дональда Трампа по выводу этого процесса в мирное русло трудно переоценить, Россия признательна за них.
