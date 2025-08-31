https://ria.ru/20250831/peskov-2038651364.html

Песков: европейская партия войны сохраняет свой основной тренд

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Европейская партия войны сохраняет свой основной тренд, они не унимаются, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя резкие заявления западноевропейских лидеров.Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц на фоне желания Еврокомиссии кратно увеличить военные расходы заявил, что его страна уже находится в конфликте с Россией. Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон в одном из своих интервью назвал Россию "хищником", который якобы угрожает европейским странам."Европейская партия войны сохраняет свой основной тренд. Они не унимаются", - сказал Песков.Видео опубликовано в Telegram-канале журналиста "России 1" Павла Зарубина.Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

