Патриарх Кирилл возглавит крестный ход в Москве 7 сентября

Патриарх Кирилл возглавит крестный ход в Москве 7 сентября - РИА Новости, 31.08.2025

Патриарх Кирилл возглавит крестный ход в Москве 7 сентября

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавит литургию и общемосковский крестный ход 7 сентября, рассказал заместитель управляющего делами Московской... РИА Новости, 31.08.2025

МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавит литургию и общемосковский крестный ход 7 сентября, рассказал заместитель управляющего делами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов). "Крестный ход пройдет по набережной от храма Христа Спасителя до Новодевичьего монастыря (приблизительно 6,5-7 км) во главе с нашим предстоятелем. В этот день во всех храмах Москвы будет совершена одна Божественная литургия, около 07.00 часов утра – точнее указано в расписании каждого храма. Затем все приглашаются собраться у храма Христа Спасителя, на улице Волхонка, начиная с 10.00 утра, вход со стороны Боровицкой площади. Пока крестоходцы будут собираться, святейший патриарх совершит Божественную литургию в храме Христа Спасителя. По ее завершении начнется крестный ход", – сообщил архиепископ в своем Telegram-канале. Участие в крестном ходе примут викарии Московской епархии, благочинные церковных округов столицы, наместники и настоятельницы ставропигиальных обителей, насельники монастырей, настоятели и клирики московских приходов, патриарших и монастырских подворий, а также прихожане и верующие.

