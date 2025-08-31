https://ria.ru/20250831/parubij-2038653129.html

Парубий поплатился за запущенный бумеранг смерти, заявили в Госдуме

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости. Бывший секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Парубий поплатился за запущенный им же "бумеранг смерти", связанный, помимо прочего, с трагедией в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет. Причастный к многочисленным преступлениям киевского режима экс-глава СНБО Украины и экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий был застрелен во Львове в субботу. Стрелявшему удалось скрыться, в городе была объявлена спецоперация "Сирена". "Парубий был идеологом и адептом трагедии в Доме профсоюзов в Одессе, а также организатором расстрелов мирного населения на майдане в Киеве. Его часто называли палачом. И теперь запущенный им же бумеранг смерти вернулся к нему", - сказал РИА Новости Шеремет. Во время беспорядков в ходе государственного переворота на Украине в 2013-2014 годах Парубий занимал неформальный пост "коменданта Майдана" и, по словам участников событий, был причастен к расстрелу митингующих и правоохранителей неизвестными снайперами. По словам военнослужащей ВСУ и экс-депутата Рады Надежды Савченко, у митингующих на "Майдане" было оружие, которое применялось с ведома организаторов акций протеста, а снайперов, открывших огонь по митингующим из гостиницы "Украина", сопровождал Андрей Парубий. Кроме того, по данным представителя одесского подпольного движения Stop Grave, Парубий был непосредственным куратором и организатором расправы над противниками государственного переворота в ходе трагедии 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе, где украинские националисты уничтожили палаточный лагерь "Антимайдана", а после подожгли здание "Дома профсоюзов", где укрывались протестующие. Пытавшихся спастись из огня людей националисты добивали при помощи огнестрельного и холодного оружия. В результате трагедии погибли 48 человек и еще более 250 пострадали. Позднее по поручению Парубия была создана группа ангажированных журналистов под неофициальным названием "Второе мая", препятствовавшая расследованию трагедии.

