Рейтинг@Mail.ru
Парубий поплатился за запущенный бумеранг смерти, заявили в Госдуме - РИА Новости, 31.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:01 31.08.2025
https://ria.ru/20250831/parubij-2038653129.html
Парубий поплатился за запущенный бумеранг смерти, заявили в Госдуме
Парубий поплатился за запущенный бумеранг смерти, заявили в Госдуме - РИА Новости, 31.08.2025
Парубий поплатился за запущенный бумеранг смерти, заявили в Госдуме
Бывший секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Парубий поплатился за запущенный им же "бумеранг смерти", связанный, помимо прочего,... РИА Новости, 31.08.2025
2025-08-31T14:01:00+03:00
2025-08-31T14:01:00+03:00
в мире
украина
одесса
львов
андрей парубий
михаил шеремет
надежда савченко
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038495758_0:115:2200:1353_1920x0_80_0_0_dbbc6016ffbd740115878d8c954763d4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости. Бывший секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Парубий поплатился за запущенный им же "бумеранг смерти", связанный, помимо прочего, с трагедией в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет. Причастный к многочисленным преступлениям киевского режима экс-глава СНБО Украины и экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий был застрелен во Львове в субботу. Стрелявшему удалось скрыться, в городе была объявлена спецоперация "Сирена". "Парубий был идеологом и адептом трагедии в Доме профсоюзов в Одессе, а также организатором расстрелов мирного населения на майдане в Киеве. Его часто называли палачом. И теперь запущенный им же бумеранг смерти вернулся к нему", - сказал РИА Новости Шеремет. Во время беспорядков в ходе государственного переворота на Украине в 2013-2014 годах Парубий занимал неформальный пост "коменданта Майдана" и, по словам участников событий, был причастен к расстрелу митингующих и правоохранителей неизвестными снайперами. По словам военнослужащей ВСУ и экс-депутата Рады Надежды Савченко, у митингующих на "Майдане" было оружие, которое применялось с ведома организаторов акций протеста, а снайперов, открывших огонь по митингующим из гостиницы "Украина", сопровождал Андрей Парубий. Кроме того, по данным представителя одесского подпольного движения Stop Grave, Парубий был непосредственным куратором и организатором расправы над противниками государственного переворота в ходе трагедии 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе, где украинские националисты уничтожили палаточный лагерь "Антимайдана", а после подожгли здание "Дома профсоюзов", где укрывались протестующие. Пытавшихся спастись из огня людей националисты добивали при помощи огнестрельного и холодного оружия. В результате трагедии погибли 48 человек и еще более 250 пострадали. Позднее по поручению Парубия была создана группа ангажированных журналистов под неофициальным названием "Второе мая", препятствовавшая расследованию трагедии.
https://ria.ru/20250831/parubiy-2038608717.html
https://ria.ru/20250830/parubiy-2038583358.html
украина
одесса
львов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038495758_122:0:2078:1467_1920x0_80_0_0_b73f7369156fb0ad304226b9c0fca17f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, одесса, львов, андрей парубий, михаил шеремет, надежда савченко, госдума рф, совет национальной безопасности и обороны украины, верховная рада украины, убийство парубия во львове
В мире, Украина, Одесса, Львов, Андрей Парубий, Михаил Шеремет, Надежда Савченко, Госдума РФ, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Верховная Рада Украины, Убийство Парубия во Львове
Парубий поплатился за запущенный бумеранг смерти, заявили в Госдуме

Депутат ГД Шеремет: Парубий поплатился за запущенный им же бумеранг смерти

© РИА Новости / Николай Лазаренко | Перейти в медиабанкАндрей Парубий
Андрей Парубий - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
© РИА Новости / Николай Лазаренко
Перейти в медиабанк
Андрей Парубий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости. Бывший секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Парубий поплатился за запущенный им же "бумеранг смерти", связанный, помимо прочего, с трагедией в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
Причастный к многочисленным преступлениям киевского режима экс-глава СНБО Украины и экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий был застрелен во Львове в субботу. Стрелявшему удалось скрыться, в городе была объявлена спецоперация "Сирена".
На месте убийства экс-секретаря СНБО Украины Андрея Парубия во Львове - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
Ликвидация Парубия стала посланием сверху, заявила активистка из Одессы
Вчера, 05:12
"Парубий был идеологом и адептом трагедии в Доме профсоюзов в Одессе, а также организатором расстрелов мирного населения на майдане в Киеве. Его часто называли палачом. И теперь запущенный им же бумеранг смерти вернулся к нему", - сказал РИА Новости Шеремет.
Во время беспорядков в ходе государственного переворота на Украине в 2013-2014 годах Парубий занимал неформальный пост "коменданта Майдана" и, по словам участников событий, был причастен к расстрелу митингующих и правоохранителей неизвестными снайперами. По словам военнослужащей ВСУ и экс-депутата Рады Надежды Савченко, у митингующих на "Майдане" было оружие, которое применялось с ведома организаторов акций протеста, а снайперов, открывших огонь по митингующим из гостиницы "Украина", сопровождал Андрей Парубий.
Кроме того, по данным представителя одесского подпольного движения Stop Grave, Парубий был непосредственным куратором и организатором расправы над противниками государственного переворота в ходе трагедии 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе, где украинские националисты уничтожили палаточный лагерь "Антимайдана", а после подожгли здание "Дома профсоюзов", где укрывались протестующие. Пытавшихся спастись из огня людей националисты добивали при помощи огнестрельного и холодного оружия. В результате трагедии погибли 48 человек и еще более 250 пострадали. Позднее по поручению Парубия была создана группа ангажированных журналистов под неофициальным названием "Второе мая", препятствовавшая расследованию трагедии.
Андрей Парубий - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
Активистка высказалась об убийстве Парубия
30 августа, 21:15
 
В миреУкраинаОдессаЛьвовАндрей ПарубийМихаил ШереметНадежда СавченкоГосдума РФСовет национальной безопасности и обороны УкраиныВерховная Рада УкраиныУбийство Парубия во Львове
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала