https://ria.ru/20250831/oppozitsija-2038717585.html

Молдавская оппозиция начала юридическую войну против силовиков

Молдавская оппозиция начала юридическую войну против силовиков - РИА Новости, 31.08.2025

Молдавская оппозиция начала юридическую войну против силовиков

Оппозиционный в Молдавии блок "Победа" заявил, что начинает юридическую войну против тех, кто применил силу в отношении мирных граждан на протестах и пикетах. РИА Новости, 31.08.2025

2025-08-31T23:26:00+03:00

2025-08-31T23:26:00+03:00

2025-08-31T23:26:00+03:00

в мире

молдавия

кишинев

гагаузия

алексей лунгу

евгения гуцул

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946076_0:94:2202:1333_1920x0_80_0_0_34d47b8ae4535bba01ce456d63f0e2ff.jpg

КИШИНЕВ, 31 авг — РИА Новости. Оппозиционный в Молдавии блок "Победа" заявил, что начинает юридическую войну против тех, кто применил силу в отношении мирных граждан на протестах и пикетах. В воскресенье лидер входящей в блок "Победа" партии "Шанс" Алексей Лунгу сообщил, что молдавская полиция задержала участников мирного пикета оппозиции в селе Пересечино Оргеевского района, где правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) проводила мероприятие по старту избирательной кампании на парламентских выборах. По отношению к участникам пикета применила силу не только полиция, но и провокаторы. "Блок "Победа" начинает юридическую войну против тех, кто применил силу в отношении мирных граждан в селе Пересечино Оргеевского района. Полиция допустила грубейшие провокации со стороны ПДС (правящей партии "Действие и солидарность" - ред.). Более того, в отдельных случаях силовики даже помогали провокаторам. В результате пострадали наши представители, среди них — Олеся Витнянская, Павел Вережану, Алексей Лунгу, Гарик Танян", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале блока. Поясняется, что разгон мирных протестов стал визитной карточкой избирательной кампании ПДС. "На их встречи местные жители не приходят, поэтому приходится нагонять людей автобусами, а несогласных — избивать и заталкивать в автозаки. Каждый полицейский, превысивший полномочия, каждый провокатор, поднявший руку на наших людей, понесет ответственность по закону. Все факты нарушения закона зафиксированы, мы доведем все эти случаи до прокуратуры, в суды и в структуры, отвечающие за защиту прав человека", - отмечается в сообщении. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250817/moldaviya-2035896391.html

https://ria.ru/20250816/moldaviya-2035794219.html

молдавия

кишинев

гагаузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, алексей лунгу, евгения гуцул