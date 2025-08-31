https://ria.ru/20250831/oppozitsija-2038717585.html
Молдавская оппозиция начала юридическую войну против силовиков
Молдавская оппозиция начала юридическую войну против силовиков - РИА Новости, 31.08.2025
Молдавская оппозиция начала юридическую войну против силовиков
Оппозиционный в Молдавии блок "Победа" заявил, что начинает юридическую войну против тех, кто применил силу в отношении мирных граждан на протестах и пикетах.
КИШИНЕВ, 31 авг — РИА Новости. Оппозиционный в Молдавии блок "Победа" заявил, что начинает юридическую войну против тех, кто применил силу в отношении мирных граждан на протестах и пикетах. В воскресенье лидер входящей в блок "Победа" партии "Шанс" Алексей Лунгу сообщил, что молдавская полиция задержала участников мирного пикета оппозиции в селе Пересечино Оргеевского района, где правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) проводила мероприятие по старту избирательной кампании на парламентских выборах. По отношению к участникам пикета применила силу не только полиция, но и провокаторы. "Блок "Победа" начинает юридическую войну против тех, кто применил силу в отношении мирных граждан в селе Пересечино Оргеевского района. Полиция допустила грубейшие провокации со стороны ПДС (правящей партии "Действие и солидарность" - ред.). Более того, в отдельных случаях силовики даже помогали провокаторам. В результате пострадали наши представители, среди них — Олеся Витнянская, Павел Вережану, Алексей Лунгу, Гарик Танян", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале блока. Поясняется, что разгон мирных протестов стал визитной карточкой избирательной кампании ПДС. "На их встречи местные жители не приходят, поэтому приходится нагонять людей автобусами, а несогласных — избивать и заталкивать в автозаки. Каждый полицейский, превысивший полномочия, каждый провокатор, поднявший руку на наших людей, понесет ответственность по закону. Все факты нарушения закона зафиксированы, мы доведем все эти случаи до прокуратуры, в суды и в структуры, отвечающие за защиту прав человека", - отмечается в сообщении. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
молдавия
кишинев
гагаузия
