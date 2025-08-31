https://ria.ru/20250831/odessa-2038649886.html
У побережья Одессы сухогруз подорвался на мине
У побережья Одессы сухогруз подорвался на мине - РИА Новости, 31.08.2025
У побережья Одессы сухогруз подорвался на мине
Сухогруз подорвался на мине рядом с Одессой, пишет издание "Страна.ua". "Под Одессой тонет сухогруз, который напоролся на морскую мину", — говорится в... РИА Новости, 31.08.2025
2025-08-31T13:29:00+03:00
2025-08-31T13:29:00+03:00
2025-08-31T13:35:00+03:00
в мире
черное море
одесса
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/15/1789897574_0:423:2713:1949_1920x0_80_0_0_496213b9bf95ac79c07645491d9af456.jpg
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Сухогруз подорвался на мине рядом с Одессой, пишет издание "Страна.ua". "Под Одессой тонет сухогруз, который напоролся на морскую мину", — говорится в публикации.Украинский телеканал "Общественное" позднее сообщил со ссылкой на представителя военно-морских сил Украины, что никто не пострадал.ВСУ начали минировать этот район еще несколько лет назад. Это приводило к тому, что часть мин срывалась с якоря и свободно дрейфовала по акватории. В результате в последующие годы на них подрывались гражданские суда.
https://ria.ru/20250719/mina-2030172660.html
черное море
одесса
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/15/1789897574_186:397:2386:2047_1920x0_80_0_0_448f185aeef6e31f99503e6b96e1359a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, черное море, одесса, украина
В мире, Черное море, Одесса, Украина
У побережья Одессы сухогруз подорвался на мине
В Черном море недалеко от Одессы тонет сухогруз, напоровшийся на мину