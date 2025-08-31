https://ria.ru/20250831/odessa-2038649886.html

У побережья Одессы сухогруз подорвался на мине

У побережья Одессы сухогруз подорвался на мине - РИА Новости, 31.08.2025

У побережья Одессы сухогруз подорвался на мине

Сухогруз подорвался на мине рядом с Одессой, пишет издание "Страна.ua". "Под Одессой тонет сухогруз, который напоролся на морскую мину", — говорится в... РИА Новости, 31.08.2025

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Сухогруз подорвался на мине рядом с Одессой, пишет издание "Страна.ua". "Под Одессой тонет сухогруз, который напоролся на морскую мину", — говорится в публикации.Украинский телеканал "Общественное" позднее сообщил со ссылкой на представителя военно-морских сил Украины, что никто не пострадал.ВСУ начали минировать этот район еще несколько лет назад. Это приводило к тому, что часть мин срывалась с якоря и свободно дрейфовала по акватории. В результате в последующие годы на них подрывались гражданские суда.

