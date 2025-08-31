У побережья Одессы сухогруз подорвался на мине

Рейтинг@Mail.ru
13:29 31.08.2025 (обновлено: 13:35 31.08.2025)
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Сухогруз подорвался на мине рядом с Одессой, пишет издание "Страна.ua". "Под Одессой тонет сухогруз, который напоролся на морскую мину", — говорится в публикации.Украинский телеканал "Общественное" позднее сообщил со ссылкой на представителя военно-морских сил Украины, что никто не пострадал.ВСУ начали минировать этот район еще несколько лет назад. Это приводило к тому, что часть мин срывалась с якоря и свободно дрейфовала по акватории. В результате в последующие годы на них подрывались гражданские суда.
Корабли береговой охраны Украины в Одесском порту. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Сухогруз подорвался на мине рядом с Одессой, пишет издание "Страна.ua".

"Под Одессой тонет сухогруз, который напоролся на морскую мину", — говорится в публикации.
Украинский телеканал "Общественное" позднее сообщил со ссылкой на представителя военно-морских сил Украины, что никто не пострадал.
ВСУ начали минировать этот район еще несколько лет назад. Это приводило к тому, что часть мин срывалась с якоря и свободно дрейфовала по акватории. В результате в последующие годы на них подрывались гражданские суда.
Корабли ВМС Турции в проливе Босфор - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
В Турции обезвредили мину, которую прибило к берегу Черного моря
19 июля, 17:37
 
