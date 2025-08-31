https://ria.ru/20250831/obekty--2038330678.html

Вячеслав Фатин: спрос на объекты аренды у иностранных дипломатов высок

Вячеслав Фатин: спрос на объекты аренды у иностранных дипломатов высок

Вячеслав Фатин: спрос на объекты аренды у иностранных дипломатов высок

Главному управлению по обслуживанию дипломатического корпуса (ГлавУпДК) при МИД РФ исполняется в этом году 104 года. Глава Управления Вячеслав Фатин рассказал в интервью РИА Новости

Главному управлению по обслуживанию дипломатического корпуса (ГлавУпДК) при МИД РФ исполняется в этом году 104 года. Глава Управления Вячеслав Фатин рассказал в интервью РИА Новости об этапах модернизации инфраструктуры, строительстве новых зданий на западе Москвы и о реставрации объектов культурного наследия.– Вячеслав Николаевич, 24 августа ГлавУпДКпри МИД России исполнилось 104 года. С какими результатами подходит предприятие к этой дате?– Для ГлавУпДК, нашего коллектива, всех клиентов 104 года – это не просто цифра. Предприятие – это, по сути, мощный инструмент мягкой силы, который формирует комфортную среду для работы иностранных дипломатов в России. От качества предоставляемых услуг – от обеспечения жильем и транспортного обслуживания до организации культурных и протокольных мероприятий – напрямую зависит восприятие нашей страны зарубежными партнерами. И здесь ГлавУпДК демонстрирует высочайший, эталонный уровень.Несмотря на эту, особую миссию, предприятие работает как современная, высокорентабельная и самоокупаемая структура. Оно успешно решает сложнейшие задачи капитального строительства, модернизации инфраструктуры, внедряет инновационные решения в сфере коммунального хозяйства и безопасности. Это позволяет не только снижать нагрузку на федеральный бюджет, но и реинвестировать прибыль в развитие своей уникальной материально-технической базы, что в конечном итоге опять же работает на имидж России.Таким образом, к 104-летию ГлавУпДК подходит в качестве предприятия, которое блестяще решает триединую задачу: укрепление международного авторитета страны, сохранение ее историко-культурного наследия и эффективное управление дорогостоящей собственностью. Это яркий пример того, как традиции, высочайший профессионализм и современный менеджмент создают уникальный результат, аналогов которому нет в мире.– На каком этапе находится модернизация инфраструктуры ГлавУпДК при МИД России?– ГлавУпДК реализует целый ряд масштабных проектов, направленных на повышение потребительских свойств наших услуг и их привлекательности для клиентов и арендаторов. Большая работа, конечно, ведется по нашим филиалам. Приведу несколько примеров. В комплексе отдыха "Завидово" только за этот год завершен капитальный ремонт СПА и бассейна с полным обновлением интерьеров, оборудования и мебели, модернизирована акваторная стоянка для владельцев маломерных судов – арендаторов парковочных мест, а также отдельно стоящих саун на берегу Шоши.Всего же проведена реновация 35 коттеджей и таунхасов с полным редизайном помещений, заменой коммуникаций, мебели и оборудования. При этом использовались только современные материалы и энергосберегающие технологии.Также разрабатывается проект реконструкции одной из построек "Завидово", которая ранее использовалась в качестве Центра водного спорта. В здании площадью 1 137 квадратных метров планируется разместить ресторан вместимостью до 200 человек. Кроме того, в работе проект конгресс-холла: современного комплекса для проведения различных мероприятий на 500 мест с возможностью организации банкетов и фуршетного обслуживания. Продолжается и разработка проекта многофункционального центра (клубного дома гольфистов) площадью 6 631,3 квадратного метра для размещения гольф-клуба на территории филиала "Москоу Кантри Клаб" в Нахабино. В этом центре, концепция которого была разработана в 2021 году победителем Открытого Всероссийского конкурса среди архитекторов, будут располагаться ресторан, банкетный зал на 250 мест, гольф-магазин, гостиничные номера.Реализуем и план стратегического развития филиала "Мединцентр" – сейчас модернизируется здание Клинико-диагностического центра. Завершены работы в терапевтическом, кардиологическом, онкологическом отделениях, а также в отделениях восстановительного лечения и функциональной диагностики. Обновлена зона пребывания для иностранных граждан, сотрудников дипломатического корпуса и VIP пациентов. Приведены в соответствие современным стандартам фасад и парковочная зона, а также созданы все необходимые условия для комфортного и безопасного приема маломобильных пациентов. Модернизуется и медицинское оборудование. Одновременно с этим в здании стационара проводятся строительно-ремонтные работы.Ведется работа и по объектам недвижимости. Так, например, реконструируем первый подъезд жилого дома на Кутузовском проспекте, разрабатываем проект строительства четырех жилых домов с хозяйственными постройками и сносом существующих строений в Серебряном Бору. Также в стадии разработки находятся 12 технических заданий по новым объектам капитального ремонта и реставрации, включаемым в проекты производственных программ на период с 2025 по 2027 годы.Кроме того, на объектах ГлавУпДК при МИД России ежегодно проводятся работы по модернизации систем безопасности в целях повышения антитеррористической защищенности, обеспечения безопасного и комфортного пребывания арендаторов, гостей и работников, предотвращения порчи имущества и предупреждения возникновения опасных ситуаций.– Рассматривает ли предприятие расширение строительства дипломатических кварталов? Где в Москве можно будет увидеть новые дипломатические кварталы?– ГлавУпДК прорабатывает вопросы возведения новых объектов, в том числе и преимущественно на западе Москвы. Дело в том, что на сегодняшний день, несмотря на объем площадей коммерческой и жилой недвижимости, находящейся в хозяйственном ведении ГлавУпДК, – а это более одного миллиона квадратных метров, у нас фактически отсутствуют свободные от аренды объекты. А спрос, в том числе и со стороны иностранных дипломатов, по-прежнему высок. Однако говорить о формате, будут ли это дипломатические кварталы или другие форматы недвижимости, пока рано.– Какие объекты были отреставрированы силами предприятия в первом полугодии этого года? Сколько планируется отреставрировать особняков до конца этого года?– В первом полугодии ГлавУпДК проводило ремонтно-реставрационные работы на 18 объектах культурного наследия. Из них 13 – переходящие с предыдущих лет, пять начаты в текущем году, среди них: реставрация фасадов особняков на Большой Никитской улице и в Курсовом переулке, реставрация ограды особняка в Хлебном переулке. Кроме того, ведется реставрация и приспособление строения к современному использованию и капитальный ремонт строения, ограды с воротами и внутриплощадочных сетей на Садовой-Кудринской улице.Также в этом году завершены работы по реставрации фасадов и устройству архитектурной подсветки особняка в Мансуровском переулке. Всего же в 2025 году планируется завершить реставрацию и сохранение десяти объектов культурного наследия. При этом в связи с проведением масштабных работ многие из этих особняков были освобождены арендаторами.– Расскажите, пожалуйста, о программе переподготовки ветеранов СВО. Сколько ветеранов его прошли? Какие гражданские специальности получили? Можно ли ожидать новый поток программы?– На текущий момент мы провели уже два потока программы переподготовки ветеранов СВО в Одинцовском филиале МГИМО. Их успешно окончили 32 ветерана. Речь идет о программе дополнительного профессионального образования "Управление городской инфраструктурой и развитием территорий", выпускники которой могут впоследствии заниматься управлением региональным и городским хозяйством на самых разных уровнях. Работу по организации очередного, третьего потока обучения, мы уже начали совместно с МГИМО и Государственным фондом "Защитники Отечества". Предполагается, что она стартует в январе следующего года.– Как вы оцениваете работу приложения "Внутри особняка"? Разделы с какими особняками оказались самыми популярными? Планируются ли какие-то новшества?– ГлавУпДК эту работу оценивает позитивно, но не сказать, что реализация проектов идет по намеченному нами плану. Несмотря не некоммерческую, исключительно просветительскую задачу этого проекта, мы сталкиваемся с большими сложностями с публикацией в магазинах мобильных приложений.С задержками и паузами, но, конечно, мы продвигаемся в этом процессе. Здесь я с радостью, впервые и только для МИА "Россия Сегодня" сообщу, что новая серия нашего проекта – Особняк Шехтеля– уже доступна в AppStore. Как и обещали, она посвящена Дому Шехтеля, а в разработке отдельных разделов приложения участвовали Музей архитектуры имени А.В. Щусева и Венгерский культурный центр в Москве. Как только нам удастся разместить приложение в Google Play, по традиции проведем презентацию проекта.Естественно, следующие версии приложения не обойдутся без новшеств! Создадим небольшую интригу: есть в ведении ГлавУпДК один особняк, фасады которого богато украшены образами разнообразных героев. Сейчас думаем над тем, как оживить этих персонажей и поместить их в виртуальную городскую среду.– В прошлом году исполнилось десять лет как вы возглавляете Общероссийскую общественную организацию Союз реставраторов России. Над какими задачами союз работает спустя десятилетие, изменились ли масштабы вашей работы?– Десятилетие во главе Союза реставраторов России – это не столько повод для подведения итогов, сколько возможность оценить пройденный путь и, главное, четко определить задачи на будущее с учетом тех реалий, в которых мы работаем. За эти десять лет масштаб нашей работы изменился кардинально. Мы прошли путь от дискуссий в узком кругу до реального влияния на государственную политику в сфере сохранения наследия. Приведу несколько цифр: союз сегодня – это 47 региональных отделений, 610 членов, 525 участников Секции молодых реставраторов, которая была создана в 2017 году. И ежегодно эти цифры растут.Пожалуй, одна из наших первоочередных задач сегодня – укреплять региональные отделения. Культурное наследие России – это не только Москва и Санкт-Петербург. Уникальные памятники, а главное – блестящие специалисты есть в Казани, Самаре, Пскове, Великом Новгороде, Иркутске, Владивостоке. Мы активно работаем над тем, чтобы создать единое информационное и экспертное поле, чтобы лучшие практики и знания из центра становились доступны в регионах, а региональный опыт был услышан и востребован на федеральном уровне."Битва за кадры" – главный вызов. Мы остро чувствуем дефицит не только высококлассных архитекторов-реставраторов, но и представителей рабочих специальностей, поэтому одна из наших системных задач – это развитие системы непрерывного образования. В этой связи активно взаимодействуем с колледжами и вузами, участвуем в разработке учебных программ и открытии новых мастерских. Внедряем и поддерживаем институт наставничества и ученичества, когда молодые специалисты перенимают опыт непосредственно на объектах у опытных реставраторов. Для этих целей реализуем научно-практические проекты – Выездные Школы реставрации.Опыт Союза реставраторов России в этом направлении был позитивно оценен мэром Москвы Сергеем Семеновичем Собяниным. В этом году при поддержке и во взаимодействии с правительством Москвы работа со студенческим сообществом вышла на новый уровень – в рамках соответствующего гранта в 2025 году мы проводим 12 Выездных Школ реставрации – по всей стране от Калининграда и Санкт-Петербурга до Томска и Кяхты (Республика Бурятия). Проект рассчитан на участие 150 студентов, с каждым из которых будут работать первоклассные профессионалы, а задачи будут касаться сохранения объектов культурного наследия. Так студенты получат возможность прикоснуться к памятникам архитектуры по всей стране, попробовать себя в реальных реставрационных проектах, обменяться опытом с ведущими экспертами и показать себя потенциальным работодателям.Дело в том, что не более 15-20 % выпускников реставрационных отделений остаются в профессии, слишком уж привлекают другие, смежные специальности. На таких выездных мероприятиях наши участники часто влюбляются в выбранное дело, а некоторые получают конкретные предложения о работе.За десять лет мы поняли, что самый прочный фундамент для сохранения наследия – это общественный запрос. Без поддержки общества любые усилия будут тщетны, поэтому мы организуем и различные мероприятия по популяризации объектов культурного наследия.– Как руководитель Комиссии по сохранению объектов культурного наследия Общественного совета при Минстрое России, как вы оцениваете деятельность по подготовке законопроекта по сохранению объектов культурного и археологического наследия? И какие другие, системные меры поддержки отрасли могут качественно повысить эффективность этой деятельности в нашей стране?– Работа над законопроектом по сохранению объектов культурного и археологического наследия – это не просто законодательная инициатива, это долгожданный и необходимый шаг, к которому профессиональное сообщество шло долгие годы.Дело в том, что нынешнее законодательство в сфере охраны памятников фрагментировано, сейчас отрасли требуется единый, систематизирующий документ, своеобразный "кодекс" в области наследия. Это позволит унифицировать процедуры, упорядочить терминологию и убрать множество административных барьеров.И конечно, сам факт подготовки такого законопроекта свидетельствует о том, что голос профессионального сообщества, музейных работников, реставраторов и общественников услышан на самом высоком уровне. Это результат долгой и кропотливой работы экспертов, в том числе и по линии нашей комиссии.Однако, оценивая положительно проделанную работу, мы должны трезво смотреть на российские реалии. Ключевой вызов сейчас – это качество имплементации. Закон – это рамка, а его эффективность будет определяться подзаконными актами, инструкциями, финансированием и, что крайне важно, кадрами, которые будут его применять на местах. Мы активно участвуем в экспертных обсуждениях, чтобы "наполнить" эту рамку понятными и работоспособными механизмами, избежав излишней бюрократизации.Отдельного внимания будет требовать проработка финансовых механизмов, в том числе стимулирования частных инвестиций, например, по внедрению работающих механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП) в сфере реставрации. Это могут быть не только прямые субсидии, но и целевые налоговые льготы для инвесторов, вкладывающих средства в восстановление и приспособление памятников. Например, освобождение от налога на имущество на период окупаемости проекта. В этом контексте реализация по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина в ряде регионов пилотной программы по восстановлению культурного наследия с льготным кредитованием таких проектов создает новые возможности.Другая важная тема – поддержка реставрационных школ. Россия исторически обладает мощными школами, но необходима целевая господдержка образовательных программ, стажировок, повышения квалификации мастеров-реставраторов, особенно по дефицитным специальностям.Также работаем над упрощением административных процедур (без ущерба для контроля). Необходимо максимально детализировать и сделать прозрачными все процедуры согласования проектной документации и проведения работ на ОКН. Это сократит коррупционные риски и сроки реализации проектов.Закон должен не только охранять, но и давать гибкие, но четкие механизмы для современного приспособления памятников под новые функции. Без этого они будут продолжать разрушаться, будучи обузой для собственника.

