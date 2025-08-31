https://ria.ru/20250831/niderlandy-2038664595.html

Правая партия в Нидерландах выступила за отмену антироссийских санкций

ГААГА, 31 авг - РИА Новости. Крайне правая нидерландская партия "Форум за демократию" (FvD) в своей предвыборной программе пообещала нормализовать отношения с Россией и отменить антироссийские санкции. "Мы хотим нормализовать отношения с Россией. Мы снимем санкции с России, чтобы торговля и сотрудничество могли быть восстановлены", - говорится в предвыборном манифесте, опубликованном на сайте партии. Премьер Нидерландов Дик Схоф 3 июня обратился к королю с прошением об отставке кабмина после решения лидера Партии свободы (PVV) Герта Вилдерса выйти из правящей коалиции. Король Нидерландов Виллем-Александр принял отставку министров из Партии свободы, а остальных попросил продолжать работу. Вилдерс решил выйти из коалиции, так как ее члены не поддержали его новый план по ужесточению миграционной политики. Кабмин Нидерландов после этого назначил проведение досрочных выборов в парламент на 29 октября. В конце августа правящую коалицию также покинули министры и госсекретари из партии "Новый общественный договор" (NSC) после неудавшейся попытки согласовать с остальными членами кабмина новые меры в отношении Израиля из-за ухудшения ситуации в Газе. Временный кабмин теперь состоит только из двух партий - Народной партии за свободу и демократию (VVD) и "Фермерско-гражданского движения" (BBB). Правительственная коалиция Нидерландов, в состав которой вошли Партия свободы (PVV), Народная партия за свободу и демократию (VVD), "Новый общественный договор" (NSC) и "Фермерско-гражданское движение" (BBB), продержалась у власти почти год. На ее формирование ушло почти полгода после внеочередных парламентских выборов, которые прошли в стране в ноябре 2023 года. Коалиция была сформирована в середине мая 2024 года, а в июле того же года новый кабмин, возглавляемый беспартийным деятелем и бывшим главой разведслужбы страны Диком Схофом, принес присягу королю Нидерландов и приступил к исполнению своих обязанностей.

