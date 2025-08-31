https://ria.ru/20250831/netanyakhu-2038652798.html

Нетаньяху заявил о ликвидации большей части правительства хуситов

Нетаньяху заявил о ликвидации большей части правительства хуситов - РИА Новости, 31.08.2025

Нетаньяху заявил о ликвидации большей части правительства хуситов

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о ликвидации большей части правительства йеменского движения "Ансар Алла". РИА Новости, 31.08.2025

2025-08-31T13:58:00+03:00

2025-08-31T13:58:00+03:00

2025-08-31T15:03:00+03:00

в мире

израиль

биньямин нетаньяху

сана

ансар алла

тель-авив

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022694010_148:0:1908:990_1920x0_80_0_0_3632fd8fb14dec48077496f865562840.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 авг — РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о ликвидации большей части правительства йеменского движения "Ансар Алла"."Смертельным ударом ЦАХАЛ уничтожил большую часть правительства хуситов и других высокопоставленных военных. <...> Мы делаем то, чего никто не делал до нас, и это только начало атаки на высокопоставленных чиновников в Сане. Мы доберемся до всех", — сказал он на заседании израильского правительства.Накануне хуситы объявили о гибели премьера Ахмеда Галеба аль-Рахави и нескольких министров. Источник сообщил РИА Новости, что среди них:По его данным, также ранен министр здравоохранения Али Абдель Керим Шибан.

https://ria.ru/20250825/izrail-2037394888.html

https://ria.ru/20250728/husity-2031814352.html

израиль

сана

тель-авив

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, биньямин нетаньяху, сана, ансар алла, тель-авив