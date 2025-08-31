Нетаньяху заявил о ликвидации большей части правительства хуситов
Нетаньяху пообещал, что Израиль доберется до всех членов правительства хуситов
© Benjamin Netanyahu/TelegramБеньямин Нетаньяху
© Benjamin Netanyahu/Telegram
Беньямин Нетаньяху. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 31 авг — РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о ликвидации большей части правительства йеменского движения "Ансар Алла".
"Смертельным ударом ЦАХАЛ уничтожил большую часть правительства хуситов и других высокопоставленных военных. <...> Мы делаем то, чего никто не делал до нас, и это только начало атаки на высокопоставленных чиновников в Сане. Мы доберемся до всех", — сказал он на заседании израильского правительства.
Офис Нетаньяху поддержал усилия Ливана по разоружению "Хезболлы"
25 августа, 11:06
В четверг Израиль нанес 12 авиаударов по казармам и позициям "Ансар Алла" в столице Йемена Сане. Это произошло спустя сутки после того, как движение объявило об атаке на аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве с помощью гиперзвуковой ракеты "Палестина-2".
Накануне хуситы объявили о гибели премьера Ахмеда Галеба аль-Рахави и нескольких министров. Источник сообщил РИА Новости, что среди них:
- заместитель главы правительства Мухаммед аль-Мадани;
- министр образования Хасан ас-Саади;
- министр финансов Абдель Джаббар Ахмед.
По его данным, также ранен министр здравоохранения Али Абдель Керим Шибан.