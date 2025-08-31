Рейтинг@Mail.ru
Нетаньяху заявил о ликвидации большей части правительства хуситов
13:58 31.08.2025 (обновлено: 15:03 31.08.2025)
Нетаньяху заявил о ликвидации большей части правительства хуситов
ТЕЛЬ-АВИВ, 31 авг — РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о ликвидации большей части правительства йеменского движения "Ансар Алла"."Смертельным ударом ЦАХАЛ уничтожил большую часть правительства хуситов и других высокопоставленных военных. &lt;...&gt; Мы делаем то, чего никто не делал до нас, и это только начало атаки на высокопоставленных чиновников в Сане. Мы доберемся до всех", — сказал он на заседании израильского правительства.Накануне хуситы объявили о гибели премьера Ахмеда Галеба аль-Рахави и нескольких министров. Источник сообщил РИА Новости, что среди них:По его данным, также ранен министр здравоохранения Али Абдель Керим Шибан.
Беньямин Нетаньяху
Беньямин Нетаньяху
© Benjamin Netanyahu/Telegram
Беньямин Нетаньяху. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 31 авг — РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о ликвидации большей части правительства йеменского движения "Ансар Алла".
"Смертельным ударом ЦАХАЛ уничтожил большую часть правительства хуситов и других высокопоставленных военных. <...> Мы делаем то, чего никто не делал до нас, и это только начало атаки на высокопоставленных чиновников в Сане. Мы доберемся до всех", — сказал он на заседании израильского правительства.
Офис Нетаньяху поддержал усилия Ливана по разоружению "Хезболлы"
25 августа, 11:06
Офис Нетаньяху поддержал усилия Ливана по разоружению "Хезболлы"
25 августа, 11:06

В четверг Израиль нанес 12 авиаударов по казармам и позициям "Ансар Алла" в столице Йемена Сане. Это произошло спустя сутки после того, как движение объявило об атаке на аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве с помощью гиперзвуковой ракеты "Палестина-2".

Накануне хуситы объявили о гибели премьера Ахмеда Галеба аль-Рахави и нескольких министров. Источник сообщил РИА Новости, что среди них:
  • заместитель главы правительства Мухаммед аль-Мадани;
  • министр образования Хасан ас-Саади;
  • министр финансов Абдель Джаббар Ахмед.
По его данным, также ранен министр здравоохранения Али Абдель Керим Шибан.
Хуситы пригрозили атаковать суда, связанные с портами Израиля
28 июля, 00:18
Хуситы пригрозили атаковать суда, связанные с портами Израиля
28 июля, 00:18
 
