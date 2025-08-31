https://ria.ru/20250831/nato-2038681126.html
"Иная картина". НАТО напугала ЕС, раскрыв новые данные о военных расходах
"Иная картина". НАТО напугала ЕС, раскрыв новые данные о военных расходах - РИА Новости, 31.08.2025
"Иная картина". НАТО напугала ЕС, раскрыв новые данные о военных расходах
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе раскрыла актуальные данные о расходах государств-членов на вооружение, сообщается в публикации Junge Welt.
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Штаб-квартира НАТО в Брюсселе раскрыла актуальные данные о расходах государств-членов на вооружение, сообщается в публикации Junge Welt.В статье отмечается, что многие западные СМИ в последнее время начали сообщать, что страны НАТО снижают темпы роста расходов на оружие. "Однако взгляд на факты показывает несколько иную картину", - предупреждают авторы материала."Военные расходы европейских стран НАТО и Канады вырастут на 15,9% в годовом исчислении в 2025 году после того, как расходы в 2024 году увеличились на 18,6% по сравнению с 2023-м. Но и в 2023 году уже был огромный рост. С 2022 года общая сумма, которую НАТО, Европа и Канада ежегодно закачивают в свои армии, выросла с 375 миллиардов долларов до более чем 550 миллиардов долларов. Это рост более чем на 46% за три года!" - указывается в статье.При этом подчеркивается, что "конца и края этому не видно", как бы кому-то ни хотелось утверждать, что разница менее чем в три процентных пунктах в показателях за 2024 и 2025 годы свидетельствует, что страны НАТО замедляют наращивание расходов на оружие.
