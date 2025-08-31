https://ria.ru/20250831/nato-2038604287.html

В США спрогнозировали последствия ввода войск НАТО на Украину

В США спрогнозировали последствия ввода войск НАТО на Украину

РИА Новости, 31.08.2025

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Ввод войск НАТО на территорию Украины может обернуться прямым противостоянием с российской армией, в котором Запад проиграет, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер на YouTube-канале блогера Дэниела Дэвиса.“Русские ясно дали понять, что как только НАТО введет туда (на Украину. — Прим. ред.) свои войска, российская армия направит свое оружие против них. Вопрос в том, кто, по вашему мнению, одержит верх в этой битве между солдатами НАТО и армией России? Если бы мне пришлось делать ставки, я бы поставил на русских”, — сказал политолог.Профессор также подчеркнул, что европейские войска малочисленны и плохо обучены, из-за чего они обречены на поражение.Президент США Дональд Трамп ранее говорил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. При этом хозяин Белого дома пообещал, что во время его президентства американских войск там не будет. В МИД России, в свою очередь, заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем и чреват резкой эскалацией.

