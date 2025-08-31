Рейтинг@Mail.ru
В США спрогнозировали последствия ввода войск НАТО на Украину - РИА Новости, 31.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:18 31.08.2025 (обновлено: 09:15 31.08.2025)
https://ria.ru/20250831/nato-2038604287.html
В США спрогнозировали последствия ввода войск НАТО на Украину
В США спрогнозировали последствия ввода войск НАТО на Украину - РИА Новости, 31.08.2025
В США спрогнозировали последствия ввода войск НАТО на Украину
РИА Новости, 31.08.2025
2025-08-31T03:18:00+03:00
2025-08-31T09:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
джон миршаймер
дэниел дэвис
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788970531_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_177a9ec19089dd9be4a94bf5ad98fe02.jpg
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Ввод войск НАТО на территорию Украины может обернуться прямым противостоянием с российской армией, в котором Запад проиграет, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер на YouTube-канале блогера Дэниела Дэвиса.“Русские ясно дали понять, что как только НАТО введет туда (на Украину. — Прим. ред.) свои войска, российская армия направит свое оружие против них. Вопрос в том, кто, по вашему мнению, одержит верх в этой битве между солдатами НАТО и армией России? Если бы мне пришлось делать ставки, я бы поставил на русских”, — сказал политолог.Профессор также подчеркнул, что европейские войска малочисленны и плохо обучены, из-за чего они обречены на поражение.Президент США Дональд Трамп ранее говорил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. При этом хозяин Белого дома пообещал, что во время его президентства американских войск там не будет. В МИД России, в свою очередь, заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем и чреват резкой эскалацией.
https://ria.ru/20250826/evropa-2037539223.html
https://ria.ru/20250823/nato-2037119803.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788970531_421:59:3072:2048_1920x0_80_0_0_08a5f99475e1271845804538fbce22a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, джон миршаймер, дэниел дэвис, дональд трамп, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Джон Миршаймер, Дэниел Дэвис, Дональд Трамп, НАТО
В США спрогнозировали последствия ввода войск НАТО на Украину

Профессор Миршаймер: ввод войск НАТО на Украину обернется поражением для Европы

© AP Photo / Jonathan ErnstЛоготип НАТО
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
© AP Photo / Jonathan Ernst
Логотип НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Ввод войск НАТО на территорию Украины может обернуться прямым противостоянием с российской армией, в котором Запад проиграет, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер на YouTube-канале блогера Дэниела Дэвиса.
“Русские ясно дали понять, что как только НАТО введет туда (на Украину. — Прим. ред.) свои войска, российская армия направит свое оружие против них. Вопрос в том, кто, по вашему мнению, одержит верх в этой битве между солдатами НАТО и армией России? Если бы мне пришлось делать ставки, я бы поставил на русских”, — сказал политолог.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Киев и Брюссель ведут друг друга к смерти
26 августа, 08:00
Профессор также подчеркнул, что европейские войска малочисленны и плохо обучены, из-за чего они обречены на поражение.
Президент США Дональд Трамп ранее говорил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. При этом хозяин Белого дома пообещал, что во время его президентства американских войск там не будет. В МИД России, в свою очередь, заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем и чреват резкой эскалацией.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
Никого нет, все ушли на фронт: НАТО капитулировала там, где не ждали
23 августа, 08:49
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАДжон МиршаймерДэниел ДэвисДональд ТрампНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала