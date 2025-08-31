Иностранные наемники ушли в самоволку с передовой и уехали в Харьков
Наемники из батальона ВСУ Волкодавы уехали с передовой на автопробег в Харьков
© AP Photo / Kostiantyn LiberovВоеннослужащие ВСУ в Харьковской области
Военнослужащие ВСУ в Харьковской области. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Иностранные наемники ушли в самоволку с передовой и уехали на автопробег в Харьков, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В ходе проверки 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ вскрыт факт отсутствия части личного состава одного из батальонов бригады. Как выяснилось, боевики 34-го отдельного мотопехотного батальона "Волкодавы", состоящего в основном из наемников, самостоятельно убыли с передовой в Харьков для участия в автопробеге", — заявил собеседник агентства.
Минобороны не раз заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины.
Также в силовых структурах рассказали, что под удар попали районы восстановления боеспособности и доукомплектования штурмовиков противника на Сумском направлении.
Речь идет о силах 425-го отдельного штурмового полка и 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.
