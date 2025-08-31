Рейтинг@Mail.ru
Иностранные наемники ушли в самоволку с передовой и уехали в Харьков - РИА Новости, 31.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:39 31.08.2025 (обновлено: 08:51 31.08.2025)
https://ria.ru/20250831/naemniki-2038613748.html
Иностранные наемники ушли в самоволку с передовой и уехали в Харьков
Иностранные наемники ушли в самоволку с передовой и уехали в Харьков - РИА Новости, 31.08.2025
Иностранные наемники ушли в самоволку с передовой и уехали в Харьков
Иностранные наемники ушли в самоволку с передовой и уехали на автопробег в Харьков, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 31.08.2025
2025-08-31T06:39:00+03:00
2025-08-31T08:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817586365_0:173:2500:1579_1920x0_80_0_0_353d60bcdc95782be5635440c7527c87.jpg
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Иностранные наемники ушли в самоволку с передовой и уехали на автопробег в Харьков, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах."В ходе проверки 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ вскрыт факт отсутствия части личного состава одного из батальонов бригады. Как выяснилось, боевики 34-го отдельного мотопехотного батальона "Волкодавы", состоящего в основном из наемников, самостоятельно убыли с передовой в Харьков для участия в автопробеге", — заявил собеседник агентства.Также в силовых структурах рассказали, что под удар попали районы восстановления боеспособности и доукомплектования штурмовиков противника на Сумском направлении.Речь идет о силах 425-го отдельного штурмового полка и 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.
https://ria.ru/20250828/vsu-2037999108.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьков
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817586365_303:194:2266:1667_1920x0_80_0_0_3aee27a147e687826c3888471b92bf9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, харьков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Вооруженные силы Украины
Иностранные наемники ушли в самоволку с передовой и уехали в Харьков

Наемники из батальона ВСУ Волкодавы уехали с передовой на автопробег в Харьков

© AP Photo / Kostiantyn LiberovВоеннослужащие ВСУ в Харьковской области
Военнослужащие ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Военнослужащие ВСУ в Харьковской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Иностранные наемники ушли в самоволку с передовой и уехали на автопробег в Харьков, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В ходе проверки 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ вскрыт факт отсутствия части личного состава одного из батальонов бригады. Как выяснилось, боевики 34-го отдельного мотопехотного батальона "Волкодавы", состоящего в основном из наемников, самостоятельно убыли с передовой в Харьков для участия в автопробеге", — заявил собеседник агентства.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Наемники ВСУ отказываются от выполнения задач, рассказали силовики
28 августа, 06:26

Минобороны не раз заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины.

Также в силовых структурах рассказали, что под удар попали районы восстановления боеспособности и доукомплектования штурмовиков противника на Сумском направлении.
Речь идет о силах 425-го отдельного штурмового полка и 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала