Иностранные наемники ушли в самоволку с передовой и уехали в Харьков

Иностранные наемники ушли в самоволку с передовой и уехали в Харьков - РИА Новости, 31.08.2025

Иностранные наемники ушли в самоволку с передовой и уехали в Харьков

Иностранные наемники ушли в самоволку с передовой и уехали на автопробег в Харьков, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

2025-08-31

2025-08-31T06:39:00+03:00

2025-08-31T08:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

харьков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817586365_0:173:2500:1579_1920x0_80_0_0_353d60bcdc95782be5635440c7527c87.jpg

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Иностранные наемники ушли в самоволку с передовой и уехали на автопробег в Харьков, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах."В ходе проверки 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ вскрыт факт отсутствия части личного состава одного из батальонов бригады. Как выяснилось, боевики 34-го отдельного мотопехотного батальона "Волкодавы", состоящего в основном из наемников, самостоятельно убыли с передовой в Харьков для участия в автопробеге", — заявил собеседник агентства.Также в силовых структурах рассказали, что под удар попали районы восстановления боеспособности и доукомплектования штурмовиков противника на Сумском направлении.Речь идет о силах 425-го отдельного штурмового полка и 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

харьков

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Дарья Буймова

