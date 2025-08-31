Рейтинг@Mail.ru
Эксперты ждут в сентябре всплеск мошеннических схем в отношении студентов - РИА Новости, 31.08.2025
12:18 31.08.2025
Эксперты ждут в сентябре всплеск мошеннических схем в отношении студентов
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Мошенники в преддверии нового учебного года в России могут активизироваться в отношении студентов, предлагая фейковые льготные образовательные кредиты и доступ к образовательным ресурсам, сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта. Так, аферисты под предлогом предложения "льготных образовательных кредитов" по новой государственной программе, будут пытаться собирать персональные данные и требовать "страховой депозит в размере 5–10% от суммы кредита". "После перевода средств кредит не предоставляется, а связь с мошенниками прекращается", - говорится в сообщении. Эксперты отмечают, что с 1 сентября 2025 года в России изменяются условия получения образовательного кредита с господдержкой - правительство будет устанавливать список специальностей, по которым можно получить льготный кредит. Мошенники используют эту ситуацию, предлагая фиктивные кредиты тем, чьи специальности не вошли в список. Рекомендуется проверять наличие специальности в официальном списке, утвержденном правительством. Также эксперты раскрыли уловку с оплатой доступа к образовательным ресурсам. "Студентам, особенно первокурсникам, рассылаются сообщения в социальных сетях и мессенджерах предложением оплатить доступ к "эксклюзивным лекциям", "базам тестов" или "обязательным онлайн-курсам". Ссылки ведут на поддельные платежные шлюзы, где похищаются финансовые данные", - предупреждают в "Мошеловке". Эксперты советуют уточнять информацию о платных услугах через официальные каналы учебного заведения, не переходить по ссылкам из непроверенных сообщений и использовать только официальные платежные системы, рекомендованные учебным заведением.
Эксперты ждут в сентябре всплеск мошеннических схем в отношении студентов

Эксперты в сентябре ждут всплеск схем с фейковыми льготами на обучение

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Мошенники в преддверии нового учебного года в России могут активизироваться в отношении студентов, предлагая фейковые льготные образовательные кредиты и доступ к образовательным ресурсам, сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.
Так, аферисты под предлогом предложения "льготных образовательных кредитов" по новой государственной программе, будут пытаться собирать персональные данные и требовать "страховой депозит в размере 5–10% от суммы кредита". "После перевода средств кредит не предоставляется, а связь с мошенниками прекращается", - говорится в сообщении.
Эксперты отмечают, что с 1 сентября 2025 года в России изменяются условия получения образовательного кредита с господдержкой - правительство будет устанавливать список специальностей, по которым можно получить льготный кредит. Мошенники используют эту ситуацию, предлагая фиктивные кредиты тем, чьи специальности не вошли в список. Рекомендуется проверять наличие специальности в официальном списке, утвержденном правительством.
Также эксперты раскрыли уловку с оплатой доступа к образовательным ресурсам. "Студентам, особенно первокурсникам, рассылаются сообщения в социальных сетях и мессенджерах предложением оплатить доступ к "эксклюзивным лекциям", "базам тестов" или "обязательным онлайн-курсам". Ссылки ведут на поддельные платежные шлюзы, где похищаются финансовые данные", - предупреждают в "Мошеловке".
Эксперты советуют уточнять информацию о платных услугах через официальные каналы учебного заведения, не переходить по ссылкам из непроверенных сообщений и использовать только официальные платежные системы, рекомендованные учебным заведением.
