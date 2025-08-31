Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал об уловках мошенников, нацеленных на детей - РИА Новости, 31.08.2025
09:16 31.08.2025
Эксперт рассказал об уловках мошенников, нацеленных на детей
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Количество мошеннических атак на школьников в преддверии нового учебного года увеличивается - дети могут стать легкой целью для злоумышленников из-за их неокрепшей психики и низкого уровня критического мышления, рассказал РИА Новости эксперт по сетевым угрозам компании "Код безопасности" Константин Горбунов. "В преддверии нового учебного года ожидается увеличение числа мошеннических атак на школьников, поскольку из-за своего низкого уровня знаний кибербезопасности они представляют для злоумышленников удобную цель. Современные школьники живут в интернете с пеленок, но их неокрепшая психика и низкий уровень критического мышления делают их легкой добычей для мошенников", - сказал Горбунов. Как рассказал эксперт, мошенники создают фишинговые сайты с фальшивыми розыгрышами призов, бесплатными топовыми видеоиграми и используют другие темы, привлекательные для детей. На подобных фейковых сайтах они часто вводят пароли и личные данные, не подозревая, что отдают доступ к своим или даже родительским аккаунтам и банковским картам. Подобные сайты могут также использоваться для распространения вирусов, которые, в свою очередь, собирают данные о ребенке для создания его "цифрового двойника". В дальнейшем фейковый профиль используется в корыстных целях. Кроме того, серьезную опасность для школьников представляют психологические манипуляции в случаях, когда мошенники звонят и представляются сотрудниками каких-либо ведомств. Если злоумышленники понимают, что общаются с ребенком, то начинают активнее использовать шантаж. Так, например, под предлогом предлогом "решения проблемы" они требуют данные банковских карт родителей, доступ к личному кабинету "Госуслуг" и даже разрешение на посещение жилья. Для давления на подростков они используют фразу "взрослые ничего не узнают". "Ключевые опасности несут как тот же самый кибербуллинг - травля в социальных сетях, мессенджерах и онлайн-играх, где дети сталкиваются с оскорблениями, так и современные угрозы вроде дипфейков – фальшивые компрометирующие материалы. Все это становится предметом шантажа ребенка, за которым следуют требования финансового характера", - добавил Горбунов. Эксперт рекомендует повышать цифровую грамотность ребенка и родителей, а также выстраивать доверительные отношения в семье - чтобы дети не боялись приходить со своими проблемами, даже если уже что-то совершили. Важно объяснить школьнику объяснять ценность личных данных – любые пароли и коды, переписки и фотографии нельзя пересылать другим людям, даже очень близким.
общество
Эксперт рассказал об уловках мошенников, нацеленных на детей

Горбунов: в преддверии 1 сентября увеличивается число кибератак на школьников

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Количество мошеннических атак на школьников в преддверии нового учебного года увеличивается - дети могут стать легкой целью для злоумышленников из-за их неокрепшей психики и низкого уровня критического мышления, рассказал РИА Новости эксперт по сетевым угрозам компании "Код безопасности" Константин Горбунов.
"В преддверии нового учебного года ожидается увеличение числа мошеннических атак на школьников, поскольку из-за своего низкого уровня знаний кибербезопасности они представляют для злоумышленников удобную цель. Современные школьники живут в интернете с пеленок, но их неокрепшая психика и низкий уровень критического мышления делают их легкой добычей для мошенников", - сказал Горбунов.
Как рассказал эксперт, мошенники создают фишинговые сайты с фальшивыми розыгрышами призов, бесплатными топовыми видеоиграми и используют другие темы, привлекательные для детей. На подобных фейковых сайтах они часто вводят пароли и личные данные, не подозревая, что отдают доступ к своим или даже родительским аккаунтам и банковским картам.
Подобные сайты могут также использоваться для распространения вирусов, которые, в свою очередь, собирают данные о ребенке для создания его "цифрового двойника". В дальнейшем фейковый профиль используется в корыстных целях.
Кроме того, серьезную опасность для школьников представляют психологические манипуляции в случаях, когда мошенники звонят и представляются сотрудниками каких-либо ведомств. Если злоумышленники понимают, что общаются с ребенком, то начинают активнее использовать шантаж. Так, например, под предлогом предлогом "решения проблемы" они требуют данные банковских карт родителей, доступ к личному кабинету "Госуслуг" и даже разрешение на посещение жилья. Для давления на подростков они используют фразу "взрослые ничего не узнают".
"Ключевые опасности несут как тот же самый кибербуллинг - травля в социальных сетях, мессенджерах и онлайн-играх, где дети сталкиваются с оскорблениями, так и современные угрозы вроде дипфейков – фальшивые компрометирующие материалы. Все это становится предметом шантажа ребенка, за которым следуют требования финансового характера", - добавил Горбунов.
Эксперт рекомендует повышать цифровую грамотность ребенка и родителей, а также выстраивать доверительные отношения в семье - чтобы дети не боялись приходить со своими проблемами, даже если уже что-то совершили. Важно объяснить школьнику объяснять ценность личных данных – любые пароли и коды, переписки и фотографии нельзя пересылать другим людям, даже очень близким.
Общество
 
 
