Подполье заявило о падении доходов украинских телефонных мошенников

Доходы украинских телефонных мошенников, которые крадут у россиян деньги, упали, рассказал РИА Новости представитель одесского подпольного движения Stop Grave. РИА Новости, 31.08.2025

2025-08-31T05:20:00+03:00

одесса

камчатка

россия

служба безопасности украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вооруженные силы украины

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Доходы украинских телефонных мошенников, которые крадут у россиян деньги, упали, рассказал РИА Новости представитель одесского подпольного движения Stop Grave. Представители подпольного движения Stop Grave ранее внедрились в одну из организаций телефонных мошенников в Одессе, получив доступ к внутренним документам. По данным Stop Grave, подразделение кибербезопасности СБУ курирует украинских телефонных мошенников, которые терроризируют россиян. "У них сейчас упали доходы, сотрудники работают в две смены круглосуточно. Все подстраиваются под вашу страну, от Камчатки до Москвы", — рассказал представитель движения. По данным ФСБ РФ, на Украине действуют до 150 колл-центров, занятых мошеннической деятельностью против россиян, а значительная часть "доходов" идет на финансирование ВСУ и националистических бандформирований.

одесса

камчатка

россия

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

