Рейтинг@Mail.ru
Подполье заявило о падении доходов украинских телефонных мошенников - РИА Новости, 31.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:20 31.08.2025
https://ria.ru/20250831/moshenniki-2038610461.html
Подполье заявило о падении доходов украинских телефонных мошенников
Подполье заявило о падении доходов украинских телефонных мошенников - РИА Новости, 31.08.2025
Подполье заявило о падении доходов украинских телефонных мошенников
Доходы украинских телефонных мошенников, которые крадут у россиян деньги, упали, рассказал РИА Новости представитель одесского подпольного движения Stop Grave. РИА Новости, 31.08.2025
2025-08-31T05:20:00+03:00
2025-08-31T05:20:00+03:00
в мире
одесса
камчатка
россия
служба безопасности украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975062785_0:368:2986:2048_1920x0_80_0_0_954901f5103ea3745ace935b4c203be6.jpg
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Доходы украинских телефонных мошенников, которые крадут у россиян деньги, упали, рассказал РИА Новости представитель одесского подпольного движения Stop Grave. Представители подпольного движения Stop Grave ранее внедрились в одну из организаций телефонных мошенников в Одессе, получив доступ к внутренним документам. По данным Stop Grave, подразделение кибербезопасности СБУ курирует украинских телефонных мошенников, которые терроризируют россиян. "У них сейчас упали доходы, сотрудники работают в две смены круглосуточно. Все подстраиваются под вашу страну, от Камчатки до Москвы", — рассказал представитель движения. По данным ФСБ РФ, на Украине действуют до 150 колл-центров, занятых мошеннической деятельностью против россиян, а значительная часть "доходов" идет на финансирование ВСУ и националистических бандформирований.
https://ria.ru/20250831/moshenniki-2038603274.html
https://ria.ru/20250829/moshenniki-2038224658.html
одесса
камчатка
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975062785_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_a4df235b38765eebf9c01b7fbd4d25d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, одесса, камчатка, россия, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины
В мире, Одесса, Камчатка, Россия, Служба безопасности Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины
Подполье заявило о падении доходов украинских телефонных мошенников

Доходы украинских телефонных мошенников, ворующих деньги у россиян, упали

© РИА Новости | Перейти в медиабанкКомпьютерная техника в брошенном украинскими мошенниками колл-центре
Компьютерная техника в брошенном украинскими мошенниками колл-центре - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Компьютерная техника в брошенном украинскими мошенниками колл-центре . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Доходы украинских телефонных мошенников, которые крадут у россиян деньги, упали, рассказал РИА Новости представитель одесского подпольного движения Stop Grave.
Представители подпольного движения Stop Grave ранее внедрились в одну из организаций телефонных мошенников в Одессе, получив доступ к внутренним документам. По данным Stop Grave, подразделение кибербезопасности СБУ курирует украинских телефонных мошенников, которые терроризируют россиян.
Девушка на платформе станции метрополитена - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
Мошенники втягивают подростков в новую финансовую пирамиду
02:37
"У них сейчас упали доходы, сотрудники работают в две смены круглосуточно. Все подстраиваются под вашу страну, от Камчатки до Москвы", — рассказал представитель движения.
По данным ФСБ РФ, на Украине действуют до 150 колл-центров, занятых мошеннической деятельностью против россиян, а значительная часть "доходов" идет на финансирование ВСУ и националистических бандформирований.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Мошенники стали подделывать чаты в WhatsApp, рассказал эксперт
29 августа, 02:57
 
В миреОдессаКамчаткаРоссияСлужба безопасности УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала