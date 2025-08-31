https://ria.ru/20250831/moshenniki-2038610461.html
Подполье заявило о падении доходов украинских телефонных мошенников
Доходы украинских телефонных мошенников, которые крадут у россиян деньги, упали, рассказал РИА Новости представитель одесского подпольного движения Stop Grave. РИА Новости, 31.08.2025
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Доходы украинских телефонных мошенников, которые крадут у россиян деньги, упали, рассказал РИА Новости представитель одесского подпольного движения Stop Grave. Представители подпольного движения Stop Grave ранее внедрились в одну из организаций телефонных мошенников в Одессе, получив доступ к внутренним документам. По данным Stop Grave, подразделение кибербезопасности СБУ курирует украинских телефонных мошенников, которые терроризируют россиян. "У них сейчас упали доходы, сотрудники работают в две смены круглосуточно. Все подстраиваются под вашу страну, от Камчатки до Москвы", — рассказал представитель движения. По данным ФСБ РФ, на Украине действуют до 150 колл-центров, занятых мошеннической деятельностью против россиян, а значительная часть "доходов" идет на финансирование ВСУ и националистических бандформирований.
