Рейтинг@Mail.ru
Мошенники втягивают подростков в новую финансовую пирамиду - РИА Новости, 31.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:37 31.08.2025
https://ria.ru/20250831/moshenniki-2038603274.html
Мошенники втягивают подростков в новую финансовую пирамиду
Мошенники втягивают подростков в новую финансовую пирамиду - РИА Новости, 31.08.2025
Мошенники втягивают подростков в новую финансовую пирамиду
Мошенники предлагают подросткам заработок за "прослушивание музыки", втягивая их тем самым в финансовую пирамиду, рассказала РИА Новости эксперт направления... РИА Новости, 31.08.2025
2025-08-31T02:37:00+03:00
2025-08-31T02:37:00+03:00
общество
алла храпунова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975062650_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6a509ba0abda8715c1080313a8e16b1d.jpg
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Мошенники предлагают подросткам заработок за "прослушивание музыки", втягивая их тем самым в финансовую пирамиду, рассказала РИА Новости эксперт направления "Народный фронт. Аналитика" Алла Храпунова. Эксперт сообщила, что в сети появилась новая мошенническая схема: подросткам предлагают заработок до 1000 рублей в день за прослушивание музыки. Однако чтобы начать зарабатывать, нужно оплатить взнос. Когда жертва попадает в систему, она обнаруживает, что за музыку почти ничего не платят, а основной доход все получают от перепродажи доступа к "проекту" другим людям. "Формат работы проекта - это обычная финансовая пирамида. При выборе легенды мошенники затронули две слабости наших подростков: музыка и легкие деньги. Ведь как приятно просто слушать музыку и еще получать за это деньги, но бесплатный сыр только в мышеловке. И вот ребенок, который поверил мошенникам, сам становится соучастником, вовлекая в махинации своих же знакомых", - сказала Храпунова. Она также отметила, что крайне важно объяснить детям, что легкого заработка не бывает и за историями большой оплаты за незначительный труд всегда стоит обман. "Необходимо поговорить с детьми, что потеря небольшой суммы не должна провоцировать их на поиск способа возврата, ведь стать соучастником обмана гораздо страшнее. Деньги потеряны и с этим надо смириться. Пусть это будет первым уроком", - добавила эксперт.
https://ria.ru/20250829/moshenniki-2038248648.html
https://ria.ru/20250829/moshenniki-2038224658.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975062650_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_05cc07dea893777f89f14bef221a7000.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, алла храпунова
Общество, Алла Храпунова
Мошенники втягивают подростков в новую финансовую пирамиду

Мошенники обманывают подростков, обещая деньги за прослушивание музыки

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкДевушка на платформе станции метрополитена
Девушка на платформе станции метрополитена - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Девушка на платформе станции метрополитена. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Мошенники предлагают подросткам заработок за "прослушивание музыки", втягивая их тем самым в финансовую пирамиду, рассказала РИА Новости эксперт направления "Народный фронт. Аналитика" Алла Храпунова.
Эксперт сообщила, что в сети появилась новая мошенническая схема: подросткам предлагают заработок до 1000 рублей в день за прослушивание музыки. Однако чтобы начать зарабатывать, нужно оплатить взнос. Когда жертва попадает в систему, она обнаруживает, что за музыку почти ничего не платят, а основной доход все получают от перепродажи доступа к "проекту" другим людям.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
В МВД рассказали, как мошенники обманывают подростков
29 августа, 09:37
"Формат работы проекта - это обычная финансовая пирамида. При выборе легенды мошенники затронули две слабости наших подростков: музыка и легкие деньги. Ведь как приятно просто слушать музыку и еще получать за это деньги, но бесплатный сыр только в мышеловке. И вот ребенок, который поверил мошенникам, сам становится соучастником, вовлекая в махинации своих же знакомых", - сказала Храпунова.
Она также отметила, что крайне важно объяснить детям, что легкого заработка не бывает и за историями большой оплаты за незначительный труд всегда стоит обман.
"Необходимо поговорить с детьми, что потеря небольшой суммы не должна провоцировать их на поиск способа возврата, ведь стать соучастником обмана гораздо страшнее. Деньги потеряны и с этим надо смириться. Пусть это будет первым уроком", - добавила эксперт.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Мошенники стали подделывать чаты в WhatsApp, рассказал эксперт
29 августа, 02:57
 
ОбществоАлла Храпунова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала