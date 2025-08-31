Мошенники втягивают подростков в новую финансовую пирамиду

https://ria.ru/20250831/moshenniki-2038603274.html
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Мошенники предлагают подросткам заработок за "прослушивание музыки", втягивая их тем самым в финансовую пирамиду, рассказала РИА Новости эксперт направления "Народный фронт. Аналитика" Алла Храпунова. Эксперт сообщила, что в сети появилась новая мошенническая схема: подросткам предлагают заработок до 1000 рублей в день за прослушивание музыки. Однако чтобы начать зарабатывать, нужно оплатить взнос. Когда жертва попадает в систему, она обнаруживает, что за музыку почти ничего не платят, а основной доход все получают от перепродажи доступа к "проекту" другим людям. "Формат работы проекта - это обычная финансовая пирамида. При выборе легенды мошенники затронули две слабости наших подростков: музыка и легкие деньги. Ведь как приятно просто слушать музыку и еще получать за это деньги, но бесплатный сыр только в мышеловке. И вот ребенок, который поверил мошенникам, сам становится соучастником, вовлекая в махинации своих же знакомых", - сказала Храпунова. Она также отметила, что крайне важно объяснить детям, что легкого заработка не бывает и за историями большой оплаты за незначительный труд всегда стоит обман. "Необходимо поговорить с детьми, что потеря небольшой суммы не должна провоцировать их на поиск способа возврата, ведь стать соучастником обмана гораздо страшнее. Деньги потеряны и с этим надо смириться. Пусть это будет первым уроком", - добавила эксперт.
