Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии обвинили ЕС в попытке втянуть страну в войну - РИА Новости, 31.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:14 31.08.2025
https://ria.ru/20250831/moldavija-2038716839.html
В Молдавии обвинили ЕС в попытке втянуть страну в войну
В Молдавии обвинили ЕС в попытке втянуть страну в войну - РИА Новости, 31.08.2025
В Молдавии обвинили ЕС в попытке втянуть страну в войну
Евросоюзу было бы только на руку благодаря методам властей Молдавии, раскалывающих страну, втянуть республику в войну "до последнего молдаванина", заявил лидер... РИА Новости, 31.08.2025
2025-08-31T23:14:00+03:00
2025-08-31T23:14:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
гагаузия
илан шор
алексей лунгу
евгения гуцул
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797111940_0:139:1353:900_1920x0_80_0_0_366c1af437f3fd6600fdd9aea8aed901.jpg
КИШИНЕВ, 31 авг — РИА Новости. Евросоюзу было бы только на руку благодаря методам властей Молдавии, раскалывающих страну, втянуть республику в войну "до последнего молдаванина", заявил лидер оппозиционного в республике блока "Победа" Илан Шор. Ранее в воскресенье лидер входящей в блок "Победа" партии "Шанс" Алексей Лунгу сообщил, что молдавская полиция задержала участников мирного пикета оппозиции в селе Пересечино Оргеевского района, где правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) проводила мероприятие в связи со стартом избирательной кампании на парламентских выборах. По словам Шора, ни одного из тех, кто "подавлял мирный протест в Пересечино, бил женщин, выкручивал руки нашим соратникам, человеком назвать нельзя". "Так действуют "проевропейская" партия власти и ее цепные псы. ЕС, узнаете ваши методы? Вам ведь такое только на руку — чтобы втянуть разоренную и расколотую страну в войну "до последнего молдаванина", - написал Шор в своем Telegram-канале. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250826/moldaviya-2037642974.html
https://ria.ru/20250822/moldaviya-2036975340.html
молдавия
кишинев
гагаузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797111940_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_3032d177a0823e15b4e18722df7f7546.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, илан шор, алексей лунгу, евгения гуцул, евросоюз
В мире, Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Илан Шор, Алексей Лунгу, Евгения Гуцул, Евросоюз
В Молдавии обвинили ЕС в попытке втянуть страну в войну

Лидер "Победы" Шор: ЕС выгодно втянуть Молдавию в войну

© Sputnik / Anatolii KiriakФлажки ЕС и Молдавии
Флажки ЕС и Молдавии - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
© Sputnik / Anatolii Kiriak
Флажки ЕС и Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 31 авг — РИА Новости. Евросоюзу было бы только на руку благодаря методам властей Молдавии, раскалывающих страну, втянуть республику в войну "до последнего молдаванина", заявил лидер оппозиционного в республике блока "Победа" Илан Шор.
Ранее в воскресенье лидер входящей в блок "Победа" партии "Шанс" Алексей Лунгу сообщил, что молдавская полиция задержала участников мирного пикета оппозиции в селе Пересечино Оргеевского района, где правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) проводила мероприятие в связи со стартом избирательной кампании на парламентских выборах. По словам Шора, ни одного из тех, кто "подавлял мирный протест в Пересечино, бил женщин, выкручивал руки нашим соратникам, человеком назвать нельзя".
Флаги Молдавии и Евросоюза в руках одного из участников митинга на площади Великого Национального Собрания в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
Молдавия потеряла суверенитет из-за долгов перед ЕС, заявили в оппозиции
26 августа, 13:17
"Так действуют "проевропейская" партия власти и ее цепные псы. ЕС, узнаете ваши методы? Вам ведь такое только на руку — чтобы втянуть разоренную и расколотую страну в войну "до последнего молдаванина", - написал Шор в своем Telegram-канале.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Экс-президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Додон раскритиковал визит делегации ЕС в Молдавию
22 августа, 13:52
 
В миреМолдавияКишиневГагаузияИлан ШорАлексей ЛунгуЕвгения ГуцулЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала