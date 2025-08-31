В Молдавии обвинили ЕС в попытке втянуть страну в войну
Лидер "Победы" Шор: ЕС выгодно втянуть Молдавию в войну
Флажки ЕС и Молдавии
© Sputnik / Anatolii Kiriak
Флажки ЕС и Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 31 авг — РИА Новости. Евросоюзу было бы только на руку благодаря методам властей Молдавии, раскалывающих страну, втянуть республику в войну "до последнего молдаванина", заявил лидер оппозиционного в республике блока "Победа" Илан Шор.
Ранее в воскресенье лидер входящей в блок "Победа" партии "Шанс" Алексей Лунгу сообщил, что молдавская полиция задержала участников мирного пикета оппозиции в селе Пересечино Оргеевского района, где правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) проводила мероприятие в связи со стартом избирательной кампании на парламентских выборах. По словам Шора, ни одного из тех, кто "подавлял мирный протест в Пересечино, бил женщин, выкручивал руки нашим соратникам, человеком назвать нельзя".
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
