https://ria.ru/20250831/moldavija-2038716839.html

В Молдавии обвинили ЕС в попытке втянуть страну в войну

В Молдавии обвинили ЕС в попытке втянуть страну в войну - РИА Новости, 31.08.2025

В Молдавии обвинили ЕС в попытке втянуть страну в войну

Евросоюзу было бы только на руку благодаря методам властей Молдавии, раскалывающих страну, втянуть республику в войну "до последнего молдаванина", заявил лидер... РИА Новости, 31.08.2025

2025-08-31T23:14:00+03:00

2025-08-31T23:14:00+03:00

2025-08-31T23:14:00+03:00

в мире

молдавия

кишинев

гагаузия

илан шор

алексей лунгу

евгения гуцул

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797111940_0:139:1353:900_1920x0_80_0_0_366c1af437f3fd6600fdd9aea8aed901.jpg

КИШИНЕВ, 31 авг — РИА Новости. Евросоюзу было бы только на руку благодаря методам властей Молдавии, раскалывающих страну, втянуть республику в войну "до последнего молдаванина", заявил лидер оппозиционного в республике блока "Победа" Илан Шор. Ранее в воскресенье лидер входящей в блок "Победа" партии "Шанс" Алексей Лунгу сообщил, что молдавская полиция задержала участников мирного пикета оппозиции в селе Пересечино Оргеевского района, где правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) проводила мероприятие в связи со стартом избирательной кампании на парламентских выборах. По словам Шора, ни одного из тех, кто "подавлял мирный протест в Пересечино, бил женщин, выкручивал руки нашим соратникам, человеком назвать нельзя". "Так действуют "проевропейская" партия власти и ее цепные псы. ЕС, узнаете ваши методы? Вам ведь такое только на руку — чтобы втянуть разоренную и расколотую страну в войну "до последнего молдаванина", - написал Шор в своем Telegram-канале. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250826/moldaviya-2037642974.html

https://ria.ru/20250822/moldaviya-2036975340.html

молдавия

кишинев

гагаузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, илан шор, алексей лунгу, евгения гуцул, евросоюз