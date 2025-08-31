https://ria.ru/20250831/moldavija-2038672110.html

Лидер партии "Великая Молдова" объяснила отказ в регистрации на выборах

Лидер партии "Великая Молдова" объяснила отказ в регистрации на выборах - РИА Новости, 31.08.2025

Лидер партии "Великая Молдова" объяснила отказ в регистрации на выборах

Молдавский ЦИК и Высшая судебная палата приняли решение об отказе в регистрации на парламентских выборах партии "Великая Молдова" по политическому заказу... РИА Новости, 31.08.2025

КИШИНЕВ, 31 авг — РИА Новости. Молдавский ЦИК и Высшая судебная палата приняли решение об отказе в регистрации на парламентских выборах партии "Великая Молдова" по политическому заказу властей республики, чтобы убрать неудобного для правящей политсилы "Действие и солидарность" (ПДС) конкурента, заявила РИА Новости экс-прокурор по борьбе с коррупцией, лидер партии "Великая Молдова" Виктория Фуртунэ. Ранее ЦИК Молдавии отказал партии в регистрации на выборах. Представители политсилы назвали это решение нарушением избирательных прав и обжаловали его в Апелляционной палате, сумев добиться его отмены. Однако Высшая судебная палата Молдавии отменила решение Апелляционной палаты и оставила в силе отказ ЦИК в регистрации партии. "ЦИК действовал не по закону, а по политическому заказу партии ПДС. Придумали смешной предлог с "гендерной квотой", чтобы убрать неудобную партию. Для своих — глаза закрывают. Для оппозиции — ищут повод. Это не арбитраж, это политическая расправа… ПДС и (президент Молдавии) Майя Санду боятся народного голоса и нашего присутствия в бюллетене", - сказала Фуртунэ. По словам политика, "Великую Молдову" исключили за то, что не склонились перед глобалистами, за то, что защищали молдавский язык, веру и землю. "Потому что наша правда им жжёт глаза. Потому что мы открыто сказали: Молдова — это не румынская провинция и не европейская колония. Потому что мы пообещали покончить с воровством и предательством, а этого до смерти боятся те, кто сегодня правит страхом и ложью", - подчеркнула она. Экс-прокурор заявила, что Высшая судебная палата нарушила процедуру и закон, приняв решение только в интересах правящей партии, которая сейчас уничтожает молдавский народ. Фуртунэ также обратила внимание на то, что экс-генпрокурор, ныне судья Высшей судебной палаты Ион Мунтяну, который вынес решение в пользу ПДС, также раньше вел против нее уголовное дело, однако оно было прекращено из-за отсутствия состава преступления. "Он также является братом директора юридической программы Фонда Сороса в Республике Молдова. Я критикую Сороса за вмешательство во внутреннюю политику республики и поддерживаю политику Дональда Трампа, и это однозначно бьет по той риторике, которую ПДС ведет для уничтожения Республики Молдовы и нашей идентичности", - пояснила она. Парламентские выборы в Молдавии запланированы на 28 сентября. Партия "Великая Молдова" выступает за нейтралитет и укрепление суверенитета страны. В мае Фуртунэ заявила о необходимости возвращения Молдавии исторической области Буджак, вошедшей в состав Одесской области Украины в 1940 году. В апреле лидер партии подала иск против президента Майи Санду, обвинив ее в государственной измене и незаконном обогащении. По утверждению Фуртунэ, глава государства получила 155 тысяч евро премий от международных организаций, которые экс-прокурор расценивает как взятку. Министерство юстиции Молдавии 11 августа обратилось в суд, чтобы добиться роспуска четырех входящих в оппозиционный блок "Победа" партий - "Возрождение", "Шанс", "Победа" и "Сила Альтернативы и Спасения Молдовы". Также Минюст направил запрос в суд об ограничении деятельности этих партий, пока не будет принято решение об их роспуске. Апелляционная палата Кишинева 19 августа поддержала запрос министерства об ограничении деятельности политсил, Высшая судебная палата сделала его окончательным. Представители блока заявили о намерении обратиться в международные инстанции, включая Европейский суд по правам человека. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней до и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

