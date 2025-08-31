https://ria.ru/20250831/mironov-2038599337.html
Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов предложил повысить оклады шахтеров до двукратного прожиточного минимума. РИА Новости, 31.08.2025
2025-08-31T01:05:00+03:00
2025-08-31T01:05:00+03:00
2025-08-31T01:05:00+03:00
донбасс
россия
сергей миронов
госдума рф
общество
донбасс
россия
донбасс, россия, сергей миронов, госдума рф, общество
Донбасс, Россия, Сергей Миронов, Госдума РФ, Общество
В Госдуме предложили повысить оклады шахтеров
Миронов предложил повысить оклады шахтеров до двукратного прожиточного минимума
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов предложил повысить оклады шахтеров до двукратного прожиточного минимума.
"Справедливая Россия – За правду" настаивает на том, чтобы у шахтеров был минимальный гарантированный государством оклад в размере не менее двух прожиточных минимумов", - сообщил Миронов РИА Новости.
Он отметил, что экстремальные условия, в которых приходится работать шахтерам, формируют особый склад характера, породу мужественных и надежных людей, для которых самоотверженность, трудолюбие и взаимовыручка – неотъемлемые качества, а еще чувство справедливости.
"Поэтому я нисколько не был удивлен, когда в 2014 году именно шахтеры Донбасса
первыми встали на защиту родного края от украинской агрессии, а многие их братья из российских регионов пришли им на помощь", - добавил лидер партии.
По словам Миронова
, в настоящее время работа шахтеров, как и добыча полезных ископаемых в целом, – важная часть обеспечения энергетической и экономической безопасности и независимости России
. Он подчеркнул, что "в погоне за большими цифрами" государство не должно забывать о тех, кто каждый день обеспечивает результат в шахтах, забоях и на производствах.
"Если наш законопроект примут, то существенно увеличатся премиальные, доплаты, надбавки, выплаты за переработку, и по итогам месяца они будут получать на руки существенно больше денег, чем сейчас", - сказал политик.
Миронов также напомнил, что 31 августа отмечается День шахтера.
"Поздравляю с профессиональным праздником всех шахтеров и ветеранов отрасли! Труд шахтеров во все времени считался сколь тяжелым, столь и почетным. Желаю всем шахтерам здоровья, благополучия, удачи и безопасных смен!" - подытожил депутат.