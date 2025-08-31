https://ria.ru/20250831/minzdrav-2038685991.html

В Мурманской области опровергли сообщение о запрете медикаментозных абортов

В Мурманской области опровергли сообщение о запрете медикаментозных абортов - РИА Новости, 31.08.2025

В Мурманской области опровергли сообщение о запрете медикаментозных абортов

Минздрав Мурманской области опроверг информацию о запрете медикаментозного метода прерывания беременности в регионе, о чем ранее сообщили некоторые СМИ. РИА Новости, 31.08.2025

2025-08-31T17:41:00+03:00

2025-08-31T17:41:00+03:00

2025-08-31T17:41:00+03:00

здоровье - общество

мурманская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/97777/76/977777683_0:106:2200:1344_1920x0_80_0_0_bf75d9f39942b7a4590648cece6cb4af.jpg

МУРМАНСК, 31 авг – РИА Новости. Минздрав Мурманской области опроверг информацию о запрете медикаментозного метода прерывания беременности в регионе, о чем ранее сообщили некоторые СМИ. "Недостоверная информация сегодня вышла в ряде СМИ. Медицинские аборты проводятся в соответствии с порядком оказания медицинской помощи по профилю акушерство-гинекология. Запрета со стороны министерства здравоохранения Мурманской области на проведение медикаментозных абортов не было", - говорится в комментарии ведомства. Ранее одна из активисток, уехавшая из Мурманской области, сообщила о том, что в регионе якобы запретили медикаментозные аборты на сроке до шести недель.

https://ria.ru/20250807/filimonov-2033930729.html

мурманская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, мурманская область