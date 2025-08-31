Рейтинг@Mail.ru
В Мурманской области опровергли сообщение о запрете медикаментозных абортов
17:41 31.08.2025
В Мурманской области опровергли сообщение о запрете медикаментозных абортов
Минздрав Мурманской области опроверг информацию о запрете медикаментозного метода прерывания беременности в регионе, о чем ранее сообщили некоторые СМИ.
здоровье - общество
мурманская область
МУРМАНСК, 31 авг – РИА Новости. Минздрав Мурманской области опроверг информацию о запрете медикаментозного метода прерывания беременности в регионе, о чем ранее сообщили некоторые СМИ. "Недостоверная информация сегодня вышла в ряде СМИ. Медицинские аборты проводятся в соответствии с порядком оказания медицинской помощи по профилю акушерство-гинекология. Запрета со стороны министерства здравоохранения Мурманской области на проведение медикаментозных абортов не было", - говорится в комментарии ведомства. Ранее одна из активисток, уехавшая из Мурманской области, сообщила о том, что в регионе якобы запретили медикаментозные аборты на сроке до шести недель.
мурманская область
здоровье - общество, мурманская область
Здоровье - Общество, Мурманская область
В Мурманской области опровергли сообщение о запрете медикаментозных абортов

Минздрав Мурманской области опроверг сообщение о запрете медикаментозных абортов

© Fotolia / KadmyБеременная женщина на приеме у врача
Беременная женщина на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
© Fotolia / Kadmy
Беременная женщина на приеме у врача. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МУРМАНСК, 31 авг – РИА Новости. Минздрав Мурманской области опроверг информацию о запрете медикаментозного метода прерывания беременности в регионе, о чем ранее сообщили некоторые СМИ.
"Недостоверная информация сегодня вышла в ряде СМИ. Медицинские аборты проводятся в соответствии с порядком оказания медицинской помощи по профилю акушерство-гинекология. Запрета со стороны министерства здравоохранения Мурманской области на проведение медикаментозных абортов не было", - говорится в комментарии ведомства.
Ранее одна из активисток, уехавшая из Мурманской области, сообщила о том, что в регионе якобы запретили медикаментозные аборты на сроке до шести недель.
Георгий Филимонов - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
В Вологодской области в июле не сделали ни одного аборта, заявил Филимонов
7 августа, 14:25
 
Здоровье - ОбществоМурманская область
 
 
