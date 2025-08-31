https://ria.ru/20250831/minzdrav-2038685991.html
В Мурманской области опровергли сообщение о запрете медикаментозных абортов
В Мурманской области опровергли сообщение о запрете медикаментозных абортов - РИА Новости, 31.08.2025
В Мурманской области опровергли сообщение о запрете медикаментозных абортов
Минздрав Мурманской области опроверг информацию о запрете медикаментозного метода прерывания беременности в регионе, о чем ранее сообщили некоторые СМИ. РИА Новости, 31.08.2025
МУРМАНСК, 31 авг – РИА Новости. Минздрав Мурманской области опроверг информацию о запрете медикаментозного метода прерывания беременности в регионе, о чем ранее сообщили некоторые СМИ. "Недостоверная информация сегодня вышла в ряде СМИ. Медицинские аборты проводятся в соответствии с порядком оказания медицинской помощи по профилю акушерство-гинекология. Запрета со стороны министерства здравоохранения Мурманской области на проведение медикаментозных абортов не было", - говорится в комментарии ведомства. Ранее одна из активисток, уехавшая из Мурманской области, сообщила о том, что в регионе якобы запретили медикаментозные аборты на сроке до шести недель.
В Мурманской области опровергли сообщение о запрете медикаментозных абортов
Минздрав Мурманской области опроверг сообщение о запрете медикаментозных абортов