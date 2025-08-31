https://ria.ru/20250831/merts-2038681870.html

Мерц рассказал, сколько может продлиться конфликт на Украине

Мерц рассказал, сколько может продлиться конфликт на Украине - РИА Новости, 31.08.2025

Мерц рассказал, сколько может продлиться конфликт на Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что конфликт на Украине может продлиться еще долго. РИА Новости, 31.08.2025

2025-08-31T17:13:00+03:00

2025-08-31T17:13:00+03:00

2025-08-31T17:13:00+03:00

в мире

германия

фридрих мерц

украина

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029938051_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_db45d794e7989ee0fefe7258fdb7e4cc.jpg

МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что конфликт на Украине может продлиться еще долго. "Если посмотреть в истории, как заканчиваются войны, по сути, есть две возможности. Или путем военного поражения... Такого я сейчас не вижу ни у России, ни у Украины. Или же путем экономического или военного истощения. Однако и этого я сейчас не вижу у обеих сторон. Поэтому я внутренне настраиваю себя на то, что эта война может продлиться еще долго", - заявил лидер ФРГ в интервью телеканалу ZDF. По утверждению Мерца, украинский конфликт можно завершить прямо "завтра" через капитуляцию и потерю самостоятельности Киева, но этого, по его мнению, не стоит делать. "Только тогда послезавтра наступит очередь следующей страны. А послепослезавтра на очереди будем мы. Это не вариант", - считает политик. При этом Москва неоднократно заявляла, что не собирается нападать на страны альянса. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20250831/merts-2038670830.html

https://ria.ru/20250831/merts-2038644289.html

германия

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, фридрих мерц, украина, россия