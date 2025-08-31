Рейтинг@Mail.ru
Мерц рассказал, сколько может продлиться конфликт на Украине
17:13 31.08.2025
Мерц рассказал, сколько может продлиться конфликт на Украине
2025-08-31T17:13:00+03:00
2025-08-31T17:13:00+03:00
в мире
германия
фридрих мерц
украина
россия
МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что конфликт на Украине может продлиться еще долго. "Если посмотреть в истории, как заканчиваются войны, по сути, есть две возможности. Или путем военного поражения... Такого я сейчас не вижу ни у России, ни у Украины. Или же путем экономического или военного истощения. Однако и этого я сейчас не вижу у обеих сторон. Поэтому я внутренне настраиваю себя на то, что эта война может продлиться еще долго", - заявил лидер ФРГ в интервью телеканалу ZDF. По утверждению Мерца, украинский конфликт можно завершить прямо "завтра" через капитуляцию и потерю самостоятельности Киева, но этого, по его мнению, не стоит делать. "Только тогда послезавтра наступит очередь следующей страны. А послепослезавтра на очереди будем мы. Это не вариант", - считает политик. При этом Москва неоднократно заявляла, что не собирается нападать на страны альянса. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
германия
украина
россия
Мерц рассказал, сколько может продлиться конфликт на Украине

Мерц: конфликт на Украине может продлиться еще долго

МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что конфликт на Украине может продлиться еще долго.
"Если посмотреть в истории, как заканчиваются войны, по сути, есть две возможности. Или путем военного поражения... Такого я сейчас не вижу ни у России, ни у Украины. Или же путем экономического или военного истощения. Однако и этого я сейчас не вижу у обеих сторон. Поэтому я внутренне настраиваю себя на то, что эта война может продлиться еще долго", - заявил лидер ФРГ в интервью телеканалу ZDF.
Мерц сделал заявление по вопросу отправки войск на Украину
Мерц сделал заявление по вопросу отправки войск на Украину
Вчера, 16:04
По утверждению Мерца, украинский конфликт можно завершить прямо "завтра" через капитуляцию и потерю самостоятельности Киева, но этого, по его мнению, не стоит делать.
"Только тогда послезавтра наступит очередь следующей страны. А послепослезавтра на очереди будем мы. Это не вариант", - считает политик. При этом Москва неоднократно заявляла, что не собирается нападать на страны альянса.
Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Мерц высказался о давлении на Россию
Мерц высказался о давлении на Россию
Вчера, 12:41
 
