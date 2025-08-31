Рейтинг@Mail.ru
Мерц сделал заявление по вопросу отправки войск на Украину
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:04 31.08.2025 (обновлено: 16:06 31.08.2025)
Мерц сделал заявление по вопросу отправки войск на Украину
Мерц сделал заявление по вопросу отправки войск на Украину
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Запад сейчас не рассматривает вопрос отправки наземных войск на Украину, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью ZDF. "Никто не говорит о наземных войсках на Украине в настоящий момент", — утверждает он. Мерц добавил, что сейчас обсуждаются гарантии безопасности на случай прекращения огня. Президент США Дональд Трамп ранее говорил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. При этом хозяин Белого дома пообещал, что во время его президентства американских войск там не будет. В МИД России, в свою очередь, заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем и чреват резкой эскалацией.
Мерц сделал заявление по вопросу отправки войск на Украину

Мерц: никто на Западе не обсуждает отправку наземных войск на Украину

© AP Photo / Markus Schreiber Канцлер ФРГ Фридрих Мерц
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Запад сейчас не рассматривает вопрос отправки наземных войск на Украину, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью ZDF.

"Никто не говорит о наземных войсках на Украине в настоящий момент", — утверждает он.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
Мерц высказался о давлении на Россию
Вчера, 12:41
Мерц добавил, что сейчас обсуждаются гарантии безопасности на случай прекращения огня.

Президент США Дональд Трамп ранее говорил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. При этом хозяин Белого дома пообещал, что во время его президентства американских войск там не будет. В МИД России, в свою очередь, заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем и чреват резкой эскалацией.
Немецкие военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
СМИ узнали об изменении плана Германии в отношении Украины
Вчера, 13:13
 
Специальная военная операция на Украине В мире Украина Фридрих Мерц Германия США
 
 
