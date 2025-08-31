https://ria.ru/20250831/merts-2038670830.html

Мерц сделал заявление по вопросу отправки войск на Украину

Мерц сделал заявление по вопросу отправки войск на Украину - РИА Новости, 31.08.2025

Мерц сделал заявление по вопросу отправки войск на Украину

Запад сейчас не рассматривает вопрос отправки наземных войск на Украину, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью ZDF. "Никто не говорит о наземных... РИА Новости, 31.08.2025

2025-08-31T16:04:00+03:00

2025-08-31T16:04:00+03:00

2025-08-31T16:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

фридрих мерц

германия

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1c/2019584363_0:109:3070:1835_1920x0_80_0_0_78470382d5d66c305e602008add432b5.jpg

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Запад сейчас не рассматривает вопрос отправки наземных войск на Украину, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью ZDF. "Никто не говорит о наземных войсках на Украине в настоящий момент", — утверждает он. Мерц добавил, что сейчас обсуждаются гарантии безопасности на случай прекращения огня. Президент США Дональд Трамп ранее говорил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. При этом хозяин Белого дома пообещал, что во время его президентства американских войск там не будет. В МИД России, в свою очередь, заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем и чреват резкой эскалацией.

https://ria.ru/20250831/merts-2038644289.html

https://ria.ru/20250831/ukraina-2038648636.html

украина

германия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, фридрих мерц, германия, сша