Мерц высказался о давлении на Россию

Мерц высказался о давлении на Россию

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц вновь попытался сделать выпад в сторону России. Его слова приводит Sky News."Это не прекратится, пока мы вместе не обеспечим, чтобы Россия, по крайней мере по экономическим причинам, а возможно, и по военным причинам, <...> не могла больше продолжать эту войну", — утверждает он.Свое воинственное заявление он сделал на фоне сложностей с поиском источников для финансирования Украины, о чем накануне заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас, а также военных успехов российской армии.Портал Axios ранее написал, что высокопоставленные чиновники Белого дома видят, как некоторые европейские лидеры мешают украинскому урегулированию. В Белом доме считают, что те давят на Украину в вопросе возможных территориальных договоренностей. Издание назвало эту позицию оторванной от реальности.В свою очередь, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, комментируя статью в Sky News, заявил, что даже США теперь видят, как лидеры стран Евросоюза затягивают конфликт на Украине, и призвал блок ЕС выбрать путь дипломатии.

