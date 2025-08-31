Рейтинг@Mail.ru
Мерц высказался о давлении на Россию - РИА Новости, 31.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:41 31.08.2025 (обновлено: 18:16 31.08.2025)
https://ria.ru/20250831/merts-2038644289.html
Мерц высказался о давлении на Россию
Мерц высказался о давлении на Россию - РИА Новости, 31.08.2025
Мерц высказался о давлении на Россию
Канцлер Германии Фридрих Мерц вновь попытался сделать выпад в сторону России. Его слова приводит Sky News."Это не прекратится, пока мы вместе не обеспечим,... РИА Новости, 31.08.2025
2025-08-31T12:41:00+03:00
2025-08-31T18:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
фридрих мерц
германия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035093847_0:13:3070:1740_1920x0_80_0_0_061cb3b0937d9cffe695c374774ab557.jpg
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц вновь попытался сделать выпад в сторону России. Его слова приводит Sky News."Это не прекратится, пока мы вместе не обеспечим, чтобы Россия, по крайней мере по экономическим причинам, а возможно, и по военным причинам, &lt;...&gt; не могла больше продолжать эту войну", — утверждает он.Свое воинственное заявление он сделал на фоне сложностей с поиском источников для финансирования Украины, о чем накануне заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас, а также военных успехов российской армии.Портал Axios ранее написал, что высокопоставленные чиновники Белого дома видят, как некоторые европейские лидеры мешают украинскому урегулированию. В Белом доме считают, что те давят на Украину в вопросе возможных территориальных договоренностей. Издание назвало эту позицию оторванной от реальности.В свою очередь, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, комментируя статью в Sky News, заявил, что даже США теперь видят, как лидеры стран Евросоюза затягивают конфликт на Украине, и призвал блок ЕС выбрать путь дипломатии.
https://ria.ru/20250831/filippo-2038632640.html
https://ria.ru/20250831/koshkovich-2038620227.html
россия
украина
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035093847_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_7e1200d98ccdf41c310717aa675d8025.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, фридрих мерц, германия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Фридрих Мерц, Германия
Мерц высказался о давлении на Россию

Мерц заявил, что Россию надо вынудить остановить конфликт на Украине

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц вновь попытался сделать выпад в сторону России. Его слова приводит Sky News.

"Это не прекратится, пока мы вместе не обеспечим, чтобы Россия, по крайней мере по экономическим причинам, а возможно, и по военным причинам, <...> не могла больше продолжать эту войну", — утверждает он.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
Во Франции раскрыли, что готовит ЕС в конфликте на Украине
Вчера, 10:48
Свое воинственное заявление он сделал на фоне сложностей с поиском источников для финансирования Украины, о чем накануне заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас, а также военных успехов российской армии.
Портал Axios ранее написал, что высокопоставленные чиновники Белого дома видят, как некоторые европейские лидеры мешают украинскому урегулированию. В Белом доме считают, что те давят на Украину в вопросе возможных территориальных договоренностей. Издание назвало эту позицию оторванной от реальности.

В свою очередь, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, комментируя статью в Sky News, заявил, что даже США теперь видят, как лидеры стран Евросоюза затягивают конфликт на Украине, и призвал блок ЕС выбрать путь дипломатии.
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
Каллас поставили на место после нового заявления о России
Вчера, 08:24
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаФридрих МерцГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала