13:20 31.08.2025 (обновлено: 14:29 31.08.2025)
В Балашихе ликвидируют открытое горение на складе
В Балашихе ликвидируют открытое горение на складе
На месте крупного пожара на складе в Балашихе объявлена ликвидация открытого горения, ведется проливка и разборка конструкций, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 31.08.2025
2025-08-31T13:20:00+03:00
2025-08-31T14:29:00+03:00
балашиха
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1f/2038651072_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3b088648a9993b9ebe23a7a80cc169aa.jpg
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. На месте крупного пожара на складе в Балашихе объявлена ликвидация открытого горения, ведется проливка и разборка конструкций, сообщает пресс-служба МЧС России.Ранее в Telegram-канале МЧС РФ сообщалось, что пожар на складе тушат в подмосковной Балашихе. Позднее пресс-служба ведомства сообщала, что площадь пожара составила порядка четырех тысяч "квадратов", по предварительной информации, пострадавших нет, вертолеты Ми-8 и Ка-32 направлены к месту пожара. Пожар локализован на площади четыре тысячи квадратных метров."На месте пожара в Балашихе объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разборка конструкций", - говорится в сообщении.
балашиха, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Балашиха, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Балашихе ликвидируют открытое горение на складе

МЧС ведет проливку и разборку конструкций на месте пожара на складе в Балашихе

© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкПожар на складе в Балашихе
Пожар на складе в Балашихе - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в медиабанк
Пожар на складе в Балашихе
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. На месте крупного пожара на складе в Балашихе объявлена ликвидация открытого горения, ведется проливка и разборка конструкций, сообщает пресс-служба МЧС России.
Ранее в Telegram-канале МЧС РФ сообщалось, что пожар на складе тушат в подмосковной Балашихе. Позднее пресс-служба ведомства сообщала, что площадь пожара составила порядка четырех тысяч "квадратов", по предварительной информации, пострадавших нет, вертолеты Ми-8 и Ка-32 направлены к месту пожара. Пожар локализован на площади четыре тысячи квадратных метров.
"На месте пожара в Балашихе объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разборка конструкций", - говорится в сообщении.
БалашихаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
