Маск предрек Европе вымирание из-за низкого уровня рождаемости
Маск предрек Европе вымирание из-за низкого уровня рождаемости - РИА Новости, 31.08.2025
Маск предрек Европе вымирание из-за низкого уровня рождаемости
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что Европа вымрет, если уровень рождаемости не вернется хотя бы к уровню воспроизводства населения. РИА Новости, 31.08.2025
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что Европа вымрет, если уровень рождаемости не вернется хотя бы к уровню воспроизводства населения. "Если уровень рождаемости не вернется хотя бы к уровню воспроизводства населения, то Европа вымрет", - написал Маск в социальной сети X. Ранее Маск уже неоднократно привлекал внимание к теме демографии. В декабре 2024 года предприниматель предрек Европе, включая Германию, полное исчезновение из-за низкого уровня рождаемости, заявив, что европейские страны находятся в "глубокой беде".
