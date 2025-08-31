Рейтинг@Mail.ru
Маск предрек Европе вымирание из-за низкого уровня рождаемости - РИА Новости, 31.08.2025
09:04 31.08.2025
Маск предрек Европе вымирание из-за низкого уровня рождаемости
Маск предрек Европе вымирание из-за низкого уровня рождаемости - РИА Новости, 31.08.2025
Маск предрек Европе вымирание из-за низкого уровня рождаемости
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что Европа вымрет, если уровень рождаемости не вернется хотя бы к уровню воспроизводства населения. РИА Новости, 31.08.2025
в мире
европа
германия
илон маск
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что Европа вымрет, если уровень рождаемости не вернется хотя бы к уровню воспроизводства населения. "Если уровень рождаемости не вернется хотя бы к уровню воспроизводства населения, то Европа вымрет", - написал Маск в социальной сети X. Ранее Маск уже неоднократно привлекал внимание к теме демографии. В декабре 2024 года предприниматель предрек Европе, включая Германию, полное исчезновение из-за низкого уровня рождаемости, заявив, что европейские страны находятся в "глубокой беде".
в мире, европа, германия, илон маск
В мире, Европа, Германия, Илон Маск
Маск предрек Европе вымирание из-за низкого уровня рождаемости

Маск: Европа должна повысить уровень рождаемости, иначе ей грозит вымирание

© Getty Images / Andrew HarnikИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
© Getty Images / Andrew Harnik
Илон Маск. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что Европа вымрет, если уровень рождаемости не вернется хотя бы к уровню воспроизводства населения.
"Если уровень рождаемости не вернется хотя бы к уровню воспроизводства населения, то Европа вымрет", - написал Маск в социальной сети X.
Ранее Маск уже неоднократно привлекал внимание к теме демографии. В декабре 2024 года предприниматель предрек Европе, включая Германию, полное исчезновение из-за низкого уровня рождаемости, заявив, что европейские страны находятся в "глубокой беде".
