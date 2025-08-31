https://ria.ru/20250831/lukashenko-2038623287.html

ШОС уверенно становится игроком глобального уровня, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ШОС организацией, устремленной в будущее, и заявил, что она уверенно становится дипломатическим игроком... 31.08.2025

МИНСК, 31 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ШОС организацией, устремленной в будущее, и заявил, что она уверенно становится дипломатическим игроком глобального уровня. "ШОС - это организация, устремленная в будущее. Сегодня, в условиях перехода к справедливому многополярному мироустройству, особую ценность представляют единство взглядов участников объединения и их способность принимать согласованные решения", - сказал Лукашенко в интервью китайскому агентству Синьхуа. Текст интервью опубликован на сайте белорусского президента. Лукашенко заявил, что в Минске "с самого начала разглядели этот потенциал и не прогадали". "За 20 с лишним лет ШОС сформировала уникальную модель региональной безопасности и развития на основе многостороннего сотрудничества. Организация доказала, что вопросы безопасности можно решать не за счет конфронтации, а через совместные меры - обмен разведывательными данными, проведение учений, выстраивание доверия между государствами", - сказал он. Белорусский президент добавил, что благодаря этому удалось предотвратить сотни террористических актов и создать систему, которая стабилизирует Евразию. Он отметил, что было подписано несколько ключевых конвенций, создана Региональная антитеррористическая структура (РАТС), сформирована база данных по угрозам, проведены сотни совместных операций. "Систематически организуются учения, координируется работа в области пограничного контроля и борьбы с транснациональной преступностью. После 2020 года ШОС добавила новые важнейшие направления сотрудничества - кибербезопасность, биобезопасность и защиту здоровья населения",- продолжил Лукашенко. По его словам, "ШОС уверенно становится дипломатическим игроком глобального уровня". "Организация предлагает новый подход к международным отношениям, отличный от западных моделей гегемонии. Благодаря "шанхайскому духу" обеспечиваются равноправное сотрудничество и поиск компромиссов. ШОС интегрирует инициативу "Один пояс, один путь", формирует принципы цифрового управления и создает диалоговые платформы для развивающихся стран", сказал Лукашенко.

