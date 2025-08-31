Рейтинг@Mail.ru
Израильская армия атаковала юг Ливана, сообщил источник - РИА Новости, 31.08.2025
10:00 31.08.2025
Израильская армия атаковала юг Ливана, сообщил источник
Израильская армия атаковала юг Ливана, сообщил источник
БЕЙРУТ, 31 авг — РИА Новости. Израильская армия в воскресенье атаковала несколько районов и городов на юге Ливана, используя боевые самолёты, управляемые ракеты и беспилотники, сообщил РИА Новости местный военный источник. "Израильские боевые самолёты совершили серию массированных налётов на несколько районов на юге Ливана", - отметил источник. Он указал, что израильские налёты были направлены на районы Харадж Али аль-Тахер и ад-Дабша на окраине города Набатия на юге Ливана.
Новости
Израильская армия атаковала юг Ливана, сообщил источник

© The Israeli Air Force’s Official Twitter AccountИстребитель ВВС Израиля в небе
Истребитель ВВС Израиля в небе. Архивное фото
БЕЙРУТ, 31 авг — РИА Новости. Израильская армия в воскресенье атаковала несколько районов и городов на юге Ливана, используя боевые самолёты, управляемые ракеты и беспилотники, сообщил РИА Новости местный военный источник.
"Израильские боевые самолёты совершили серию массированных налётов на несколько районов на юге Ливана", - отметил источник.
Он указал, что израильские налёты были направлены на районы Харадж Али аль-Тахер и ад-Дабша на окраине города Набатия на юге Ливана.
Министр иностранных дел хуситов погиб от удара Израиля, сообщил источник
30 августа, 22:40
