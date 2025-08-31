Израильская армия атаковала юг Ливана, сообщил источник

https://ria.ru/20250831/livan-2038629408.html
2025-08-31T10:00:00+03:00
в мире
ливан
израиль
БЕЙРУТ, 31 авг — РИА Новости. Израильская армия в воскресенье атаковала несколько районов и городов на юге Ливана, используя боевые самолёты, управляемые ракеты и беспилотники, сообщил РИА Новости местный военный источник. "Израильские боевые самолёты совершили серию массированных налётов на несколько районов на юге Ливана", - отметил источник. Он указал, что израильские налёты были направлены на районы Харадж Али аль-Тахер и ад-Дабша на окраине города Набатия на юге Ливана.
ливан
израиль
