Израильская армия атаковала юг Ливана, сообщил источник

БЕЙРУТ, 31 авг — РИА Новости. Израильская армия в воскресенье атаковала несколько районов и городов на юге Ливана, используя боевые самолёты, управляемые ракеты и беспилотники, сообщил РИА Новости местный военный источник. "Израильские боевые самолёты совершили серию массированных налётов на несколько районов на юге Ливана", - отметил источник. Он указал, что израильские налёты были направлены на районы Харадж Али аль-Тахер и ад-Дабша на окраине города Набатия на юге Ливана.

