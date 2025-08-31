Рейтинг@Mail.ru
Литва может восстановить ранее осушенные болота на границе с Белоруссией - РИА Новости, 31.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:03 31.08.2025
https://ria.ru/20250831/litva-2038653324.html
Литва может восстановить ранее осушенные болота на границе с Белоруссией
Литва может восстановить ранее осушенные болота на границе с Белоруссией - РИА Новости, 31.08.2025
Литва может восстановить ранее осушенные болота на границе с Белоруссией
Литва раздумывает о восстановлении ранее осушенных болот на границе с Белоруссией, объясняя это усилением безопасности, заявил директор фонда восстановления и... РИА Новости, 31.08.2025
2025-08-31T14:03:00+03:00
2025-08-31T14:03:00+03:00
в мире
белоруссия
литва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930422543_0:187:2978:1862_1920x0_80_0_0_638796416f7f292e9a257bf3ab6707b5.jpg
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Литва раздумывает о восстановлении ранее осушенных болот на границе с Белоруссией, объясняя это усилением безопасности, заявил директор фонда восстановления и охраны болот Нериюс Забляцкис. "Прежде всего мы говорим о восстановлении уже существующих, но осушенных болот... Заболоченность в регионе на границе с Белоруссией когда-то была довольно большой. По нашим подсчётам, в этой пограничной зоне около 60 тысяч гектаров болот, но более половины из них осушено", - сказал Забляцкис в эфире радио LRT. По его словам восстановление такой площади болот "займёт десятилетие", а стоимость восстановления одного гектара варьируется "от 500 евро до 2000 евро или больше". Забляцкис также призвал соседние Латвию и Эстонию, где также большой процент заболоченных территорий на границе с Россией и Белоруссией, последовать примеру и "использовать природу для защиты". В марте в Литве погибли четверо американских солдат, которые пропали без вести во время выполнения задания по ремонту и буксировке поврежденной техники. Они проходили учения на крупном полигоне имени генерала Сильвестра Жукаускаса в городе Пабраде. Через сутки после того, как армия США сообщила об их исчезновении, их транспортное средство было найдено затопленным в болоте. Ранее минобороны Литвы предложило выделить 17,5 миллиона евро на установку мер контрмобильности в районах, пограничных с Россией и Белоруссией. Общую сумму панируется выделить на три года, из них до трех миллионов в 2024 году из государственного Фонда обороны. Начальник генерального штаба вооруженных сил — первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко ранее подчеркнул, что ни Минск, ни Москва не собираются нападать на кого-либо, в частности, на страны Балтии. Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
https://ria.ru/20250830/litva-2038511594.html
https://ria.ru/20250821/belorussiya-2036750942.html
https://ria.ru/20250829/lukashenko-2038382551.html
белоруссия
литва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930422543_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_5c1b8f33dcf551797267c514fd8cc2ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, литва
В мире, Белоруссия, Литва
Литва может восстановить ранее осушенные болота на границе с Белоруссией

Забляцкис: Литва думает о восстановлении осушенных болот рядом с Белоруссией

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПроволочное заграждение на белорусско-литовской границе
Проволочное заграждение на белорусско-литовской границе - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Проволочное заграждение на белорусско-литовской границе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Литва раздумывает о восстановлении ранее осушенных болот на границе с Белоруссией, объясняя это усилением безопасности, заявил директор фонда восстановления и охраны болот Нериюс Забляцкис.
"Прежде всего мы говорим о восстановлении уже существующих, но осушенных болот... Заболоченность в регионе на границе с Белоруссией когда-то была довольно большой. По нашим подсчётам, в этой пограничной зоне около 60 тысяч гектаров болот, но более половины из них осушено", - сказал Забляцкис в эфире радио LRT.
Автомобиль посла Литвы у здания МИД РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
Литва установила заграждения на закрытых КПП с Россией и Белоруссией
30 августа, 14:36
По его словам восстановление такой площади болот "займёт десятилетие", а стоимость восстановления одного гектара варьируется "от 500 евро до 2000 евро или больше".
Забляцкис также призвал соседние Латвию и Эстонию, где также большой процент заболоченных территорий на границе с Россией и Белоруссией, последовать примеру и "использовать природу для защиты".
В марте в Литве погибли четверо американских солдат, которые пропали без вести во время выполнения задания по ремонту и буксировке поврежденной техники. Они проходили учения на крупном полигоне имени генерала Сильвестра Жукаускаса в городе Пабраде. Через сутки после того, как армия США сообщила об их исчезновении, их транспортное средство было найдено затопленным в болоте.
Ранее минобороны Литвы предложило выделить 17,5 миллиона евро на установку мер контрмобильности в районах, пограничных с Россией и Белоруссией. Общую сумму панируется выделить на три года, из них до трех миллионов в 2024 году из государственного Фонда обороны.
Пограничные столбы на белорусско-польской границе возле деревни Уснар-Дольное - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Литва закроет небо вдоль части границы с Белоруссией
21 августа, 15:31
Начальник генерального штаба вооруженных сил — первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко ранее подчеркнул, что ни Минск, ни Москва не собираются нападать на кого-либо, в частности, на страны Балтии.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Белоруссия должна развиваться спокойно, заявил Лукашенко
29 августа, 17:45
 
В миреБелоруссияЛитва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала