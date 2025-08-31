Литва может восстановить ранее осушенные болота на границе с Белоруссией
Забляцкис: Литва думает о восстановлении осушенных болот рядом с Белоруссией
Проволочное заграждение на белорусско-литовской границе. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Литва раздумывает о восстановлении ранее осушенных болот на границе с Белоруссией, объясняя это усилением безопасности, заявил директор фонда восстановления и охраны болот Нериюс Забляцкис.
"Прежде всего мы говорим о восстановлении уже существующих, но осушенных болот... Заболоченность в регионе на границе с Белоруссией когда-то была довольно большой. По нашим подсчётам, в этой пограничной зоне около 60 тысяч гектаров болот, но более половины из них осушено", - сказал Забляцкис в эфире радио LRT.
По его словам восстановление такой площади болот "займёт десятилетие", а стоимость восстановления одного гектара варьируется "от 500 евро до 2000 евро или больше".
В марте в Литве погибли четверо американских солдат, которые пропали без вести во время выполнения задания по ремонту и буксировке поврежденной техники. Они проходили учения на крупном полигоне имени генерала Сильвестра Жукаускаса в городе Пабраде. Через сутки после того, как армия США сообщила об их исчезновении, их транспортное средство было найдено затопленным в болоте.
Ранее минобороны Литвы предложило выделить 17,5 миллиона евро на установку мер контрмобильности в районах, пограничных с Россией и Белоруссией. Общую сумму панируется выделить на три года, из них до трех миллионов в 2024 году из государственного Фонда обороны.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
