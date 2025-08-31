https://ria.ru/20250831/litva-2038653324.html

Литва может восстановить ранее осушенные болота на границе с Белоруссией

Литва может восстановить ранее осушенные болота на границе с Белоруссией - РИА Новости, 31.08.2025

Литва может восстановить ранее осушенные болота на границе с Белоруссией

Литва раздумывает о восстановлении ранее осушенных болот на границе с Белоруссией, объясняя это усилением безопасности, заявил директор фонда восстановления и... РИА Новости, 31.08.2025

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Литва раздумывает о восстановлении ранее осушенных болот на границе с Белоруссией, объясняя это усилением безопасности, заявил директор фонда восстановления и охраны болот Нериюс Забляцкис. "Прежде всего мы говорим о восстановлении уже существующих, но осушенных болот... Заболоченность в регионе на границе с Белоруссией когда-то была довольно большой. По нашим подсчётам, в этой пограничной зоне около 60 тысяч гектаров болот, но более половины из них осушено", - сказал Забляцкис в эфире радио LRT. По его словам восстановление такой площади болот "займёт десятилетие", а стоимость восстановления одного гектара варьируется "от 500 евро до 2000 евро или больше". Забляцкис также призвал соседние Латвию и Эстонию, где также большой процент заболоченных территорий на границе с Россией и Белоруссией, последовать примеру и "использовать природу для защиты". В марте в Литве погибли четверо американских солдат, которые пропали без вести во время выполнения задания по ремонту и буксировке поврежденной техники. Они проходили учения на крупном полигоне имени генерала Сильвестра Жукаускаса в городе Пабраде. Через сутки после того, как армия США сообщила об их исчезновении, их транспортное средство было найдено затопленным в болоте. Ранее минобороны Литвы предложило выделить 17,5 миллиона евро на установку мер контрмобильности в районах, пограничных с Россией и Белоруссией. Общую сумму панируется выделить на три года, из них до трех миллионов в 2024 году из государственного Фонда обороны. Начальник генерального штаба вооруженных сил — первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко ранее подчеркнул, что ни Минск, ни Москва не собираются нападать на кого-либо, в частности, на страны Балтии. Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

