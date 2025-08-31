Рейтинг@Mail.ru
В Крыму прокомментировали слова Зеленского о гарантиях безопасности - РИА Новости, 31.08.2025
07:51 31.08.2025
В Крыму прокомментировали слова Зеленского о гарантиях безопасности
В Крыму прокомментировали слова Зеленского о гарантиях безопасности - РИА Новости, 31.08.2025
В Крыму прокомментировали слова Зеленского о гарантиях безопасности
Глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА Новости назвал версию Владимира Зеленского о гарантиях безопасности для Украины курсом на...
в мире
украина
россия
владимир зеленский
владимир константинов
вооруженные силы украины
республика крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА Новости назвал версию Владимира Зеленского о гарантиях безопасности для Украины курсом на эскалацию военного конфликта. Ранее Зеленский назвал три блока гарантий безопасности, которые требует Украина. В их числе сохранение нынешней численности ВСУ, обеспечение их финансами и оружием, а также давление на Россию с помощью санкций и передача Украине российских замороженных активов. "Гарантии безопасности, озвученные Зеленским, предполагают продолжение и эскалацию военного конфликта. Его версия гарантий безопасности Украины после окончания военных действий выглядит так, как если бы эти военные действия продолжались: коллективный Запад должен и впредь продолжать вооружать ВСУ и оплачивать существование агрессивного режима на наших границах. В принципе очевидно, что это гарантии безопасности не Украины, а Зеленского и его банды", - сказал Константинов агентству. При этом, по его словам, в плане Зеленского напрочь отсутствуют гарантии безопасности для России. "К нам на границу подсовывают до зубов вооруженного монстра с шизофреническим русофобским режимом. И кто-то надеется, что Россия на это согласится?", - сказал глава парламента. По его словам, режим Зеленского стал больно дорого обходиться своим западным хозяевам. "Несколько лет это они готовы были терпеть, но перспектива продолжать пускать деньги на ветер или точнее Украину, в течение неопределенно долгого периода - никому не улыбается. Кроме того, кое-где на Западе еще сохраняются приверженцы политического реализма, которые понимают, что безопасность только тогда гарантирована, когда она носит всеобщий характер", - сказал Константинов.
украина
россия
республика крым
в мире, украина, россия, владимир зеленский, владимир константинов, вооруженные силы украины, республика крым
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Константинов, Вооруженные силы Украины, Республика Крым
В Крыму прокомментировали слова Зеленского о гарантиях безопасности

Константинов назвал версию Зеленского о гарантиях безопасности эскалацией

© AP Photo / Jacquelyn MartinВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Владимир Зеленский. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА Новости назвал версию Владимира Зеленского о гарантиях безопасности для Украины курсом на эскалацию военного конфликта.
Ранее Зеленский назвал три блока гарантий безопасности, которые требует Украина. В их числе сохранение нынешней численности ВСУ, обеспечение их финансами и оружием, а также давление на Россию с помощью санкций и передача Украине российских замороженных активов.
Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
На Западе рассказали, зачем Зеленский выпрашивает встречу с Путиным
04:28
"Гарантии безопасности, озвученные Зеленским, предполагают продолжение и эскалацию военного конфликта. Его версия гарантий безопасности Украины после окончания военных действий выглядит так, как если бы эти военные действия продолжались: коллективный Запад должен и впредь продолжать вооружать ВСУ и оплачивать существование агрессивного режима на наших границах. В принципе очевидно, что это гарантии безопасности не Украины, а Зеленского и его банды", - сказал Константинов агентству.
При этом, по его словам, в плане Зеленского напрочь отсутствуют гарантии безопасности для России.
"К нам на границу подсовывают до зубов вооруженного монстра с шизофреническим русофобским режимом. И кто-то надеется, что Россия на это согласится?", - сказал глава парламента.
По его словам, режим Зеленского стал больно дорого обходиться своим западным хозяевам.
"Несколько лет это они готовы были терпеть, но перспектива продолжать пускать деньги на ветер или точнее Украину, в течение неопределенно долгого периода - никому не улыбается. Кроме того, кое-где на Западе еще сохраняются приверженцы политического реализма, которые понимают, что безопасность только тогда гарантирована, когда она носит всеобщий характер", - сказал Константинов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
Экс-премьер Украины раскрыл, почему Зеленский начал угрожать Венгрии
01:12
 
В миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийВладимир КонстантиновВооруженные силы УкраиныРеспублика Крым
 
 
