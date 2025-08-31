https://ria.ru/20250831/krym-2038617627.html

В Крыму прокомментировали слова Зеленского о гарантиях безопасности

В Крыму прокомментировали слова Зеленского о гарантиях безопасности - РИА Новости, 31.08.2025

В Крыму прокомментировали слова Зеленского о гарантиях безопасности

Глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА Новости назвал версию Владимира Зеленского о гарантиях безопасности для Украины курсом на... РИА Новости, 31.08.2025

2025-08-31T07:51:00+03:00

2025-08-31T07:51:00+03:00

2025-08-31T07:51:00+03:00

в мире

украина

россия

владимир зеленский

владимир константинов

вооруженные силы украины

республика крым

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036238475_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_02fd149c84d74b28495ed64ac7684fc3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА Новости назвал версию Владимира Зеленского о гарантиях безопасности для Украины курсом на эскалацию военного конфликта. Ранее Зеленский назвал три блока гарантий безопасности, которые требует Украина. В их числе сохранение нынешней численности ВСУ, обеспечение их финансами и оружием, а также давление на Россию с помощью санкций и передача Украине российских замороженных активов. "Гарантии безопасности, озвученные Зеленским, предполагают продолжение и эскалацию военного конфликта. Его версия гарантий безопасности Украины после окончания военных действий выглядит так, как если бы эти военные действия продолжались: коллективный Запад должен и впредь продолжать вооружать ВСУ и оплачивать существование агрессивного режима на наших границах. В принципе очевидно, что это гарантии безопасности не Украины, а Зеленского и его банды", - сказал Константинов агентству. При этом, по его словам, в плане Зеленского напрочь отсутствуют гарантии безопасности для России. "К нам на границу подсовывают до зубов вооруженного монстра с шизофреническим русофобским режимом. И кто-то надеется, что Россия на это согласится?", - сказал глава парламента. По его словам, режим Зеленского стал больно дорого обходиться своим западным хозяевам. "Несколько лет это они готовы были терпеть, но перспектива продолжать пускать деньги на ветер или точнее Украину, в течение неопределенно долгого периода - никому не улыбается. Кроме того, кое-где на Западе еще сохраняются приверженцы политического реализма, которые понимают, что безопасность только тогда гарантирована, когда она носит всеобщий характер", - сказал Константинов.

https://ria.ru/20250831/zelenskiy-2038606818.html

https://ria.ru/20250831/zelenskiy-2038599924.html

украина

россия

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, владимир зеленский, владимир константинов, вооруженные силы украины, республика крым