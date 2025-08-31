https://ria.ru/20250831/koshkovich-2038620227.html

Каллас поставили на место после нового заявления о России

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович раскритиковал в соцсети Х выпад главы дипломатии ЕС Каи Каллас в сторону России. Накануне она заявила, что Россия нанесла огромный ущерб Украине, и что "невозможно представить возвращение российских замороженных активов без выплат компенсаций Киеву". "На самом деле, любой повод хорош, чтобы саботировать мирный процесс. Европа — это Джон Болтон (бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности - Прим.ред) геополитики. Глупая, бесполезная, бессильная и самоуверенная", — написал Кошкович. После начала российской спецоперации на Украине, ЕС и страны G7заморозили почти половину валютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце августа издание Welt am Sonntag со ссылкой на данные Еврокомиссии сообщало, что ЕС с января по июль текущего года перевел Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России. В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.В МИД России неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.

