Каллас поставили на место после нового заявления о России
08:24 31.08.2025 (обновлено: 08:45 31.08.2025)
Каллас поставили на место после нового заявления о России
Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович раскритиковал в соцсети Х выпад главы дипломатии ЕС Каи Каллас в сторону России. Накануне она... РИА Новости, 31.08.2025
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович раскритиковал в соцсети Х выпад главы дипломатии ЕС Каи Каллас в сторону России. Накануне она заявила, что Россия нанесла огромный ущерб Украине, и что "невозможно представить возвращение российских замороженных активов без выплат компенсаций Киеву". "На самом деле, любой повод хорош, чтобы саботировать мирный процесс. Европа — это Джон Болтон (бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности - Прим.ред) геополитики. Глупая, бесполезная, бессильная и самоуверенная", — написал Кошкович. После начала российской спецоперации на Украине, ЕС и страны G7заморозили почти половину валютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце августа издание Welt am Sonntag со ссылкой на данные Еврокомиссии сообщало, что ЕС с января по июль текущего года перевел Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России. В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.В МИД России неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
Глава евродипломатии Кая Каллас
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Глава евродипломатии Кая Каллас. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович раскритиковал в соцсети Х выпад главы дипломатии ЕС Каи Каллас в сторону России.

Накануне она заявила, что Россия нанесла огромный ущерб Украине, и что "невозможно представить возвращение российских замороженных активов без выплат компенсаций Киеву".
"На самом деле, любой повод хорош, чтобы саботировать мирный процесс. Европа — это Джон Болтон (бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности - Прим.ред) геополитики. Глупая, бесполезная, бессильная и самоуверенная", — написал Кошкович.

После начала российской спецоперации на Украине, ЕС и страны G7заморозили почти половину валютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце августа издание Welt am Sonntag со ссылкой на данные Еврокомиссии сообщало, что ЕС с января по июль текущего года перевел Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России.

В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД России неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
