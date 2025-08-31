Рейтинг@Mail.ru
ВС России уверенно продвигаются в направлении Константиновки
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:27 31.08.2025
ВС России уверенно продвигаются в направлении Константиновки
ВС России уверенно продвигаются в направлении Константиновки - РИА Новости, 31.08.2025
ВС России уверенно продвигаются в направлении Константиновки
Российские подразделения уверенно продвигаются в направлении Константиновки, до города им осталось несколько километров, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 31.08.2025
МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Российские подразделения уверенно продвигаются в направлении Константиновки, до города им осталось несколько километров, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "В районе Константиновки после освобождения Клебан-Быка, населённого пункта, всё равно есть возможности в районе Клебан-Быкского водохранилища противнику огрызаться, по крайней мере, ещё. Но это уже тоже дело времени - подразделения уверенно двигаются вперёд. До Константиновки всё меньше и меньше - дело нескольких километров", - сказал Пушилин в интервью корреспонденту ВГТРК Андрею Руденко.
ВС России уверенно продвигаются в направлении Константиновки

Пушилин: подразделениям ВС РФ осталось несколько километров до Константиновки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Российские военнослужащие
Российские военнослужащие
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Российские подразделения уверенно продвигаются в направлении Константиновки, до города им осталось несколько километров, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"В районе Константиновки после освобождения Клебан-Быка, населённого пункта, всё равно есть возможности в районе Клебан-Быкского водохранилища противнику огрызаться, по крайней мере, ещё. Но это уже тоже дело времени - подразделения уверенно двигаются вперёд. До Константиновки всё меньше и меньше - дело нескольких километров", - сказал Пушилин в интервью корреспонденту ВГТРК Андрею Руденко.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
