https://ria.ru/20250831/konstantinovka-2038656828.html

ВС России уверенно продвигаются в направлении Константиновки

ВС России уверенно продвигаются в направлении Константиновки - РИА Новости, 31.08.2025

ВС России уверенно продвигаются в направлении Константиновки

Российские подразделения уверенно продвигаются в направлении Константиновки, до города им осталось несколько километров, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 31.08.2025

2025-08-31T14:27:00+03:00

2025-08-31T14:27:00+03:00

2025-08-31T14:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

константиновка

донецкая народная республика

денис пушилин

андрей руденко

вооруженные силы рф

вгтрк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030830482_0:236:3072:1964_1920x0_80_0_0_23a0fb7ac705a108acab7cd604eadc19.jpg

МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Российские подразделения уверенно продвигаются в направлении Константиновки, до города им осталось несколько километров, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "В районе Константиновки после освобождения Клебан-Быка, населённого пункта, всё равно есть возможности в районе Клебан-Быкского водохранилища противнику огрызаться, по крайней мере, ещё. Но это уже тоже дело времени - подразделения уверенно двигаются вперёд. До Константиновки всё меньше и меньше - дело нескольких километров", - сказал Пушилин в интервью корреспонденту ВГТРК Андрею Руденко.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

константиновка

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, константиновка, донецкая народная республика, денис пушилин, андрей руденко, вооруженные силы рф, вгтрк