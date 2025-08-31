https://ria.ru/20250831/konstantinovka-2038656828.html
ВС России уверенно продвигаются в направлении Константиновки
ВС России уверенно продвигаются в направлении Константиновки - РИА Новости, 31.08.2025
ВС России уверенно продвигаются в направлении Константиновки
Российские подразделения уверенно продвигаются в направлении Константиновки, до города им осталось несколько километров, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 31.08.2025
2025-08-31T14:27:00+03:00
2025-08-31T14:27:00+03:00
2025-08-31T14:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
константиновка
донецкая народная республика
денис пушилин
андрей руденко
вооруженные силы рф
вгтрк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030830482_0:236:3072:1964_1920x0_80_0_0_23a0fb7ac705a108acab7cd604eadc19.jpg
МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Российские подразделения уверенно продвигаются в направлении Константиновки, до города им осталось несколько километров, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "В районе Константиновки после освобождения Клебан-Быка, населённого пункта, всё равно есть возможности в районе Клебан-Быкского водохранилища противнику огрызаться, по крайней мере, ещё. Но это уже тоже дело времени - подразделения уверенно двигаются вперёд. До Константиновки всё меньше и меньше - дело нескольких километров", - сказал Пушилин в интервью корреспонденту ВГТРК Андрею Руденко.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
константиновка
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030830482_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_578b11075fb5480c21577c365b413574.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, константиновка, донецкая народная республика, денис пушилин, андрей руденко, вооруженные силы рф, вгтрк
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Константиновка, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Андрей Руденко, Вооруженные силы РФ, ВГТРК
ВС России уверенно продвигаются в направлении Константиновки
Пушилин: подразделениям ВС РФ осталось несколько километров до Константиновки