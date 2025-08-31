https://ria.ru/20250831/kolobok-2038681609.html

Академия художеств изготовила скульптуру Колобка для парка в Курске

Академия художеств изготовила скульптуру Колобка для парка в Курске

КУРСК, 31 авг - РИА Новости. Скульптуру бронзового Колобка для благоустройства курского парка подготовила Российская академия художеств - президент академии Василий Церетели и художник Евгений Тетерин, монумент готов к отправке в Курск, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. "Бронзовый Колобок готов к отправке в Курск. Скульптуру всеми любимого сказочного персонажа изготовили в мастерской Российской академии художеств президент академии Василий Церетели и художник Евгений Тетерин. Как и договаривались, Колобок станет центральной фигурой Парка пионеров, который в этом (2025 - ред.) году за внебюджетные средства мы приводим в порядок", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале. Он отметил, что основная задача - это благоустроить пространство и создать сказочное царство для детей. "Колобок имеет полное право считаться одним из символом нашего края, ведь у него курские корни. В 1844 году в свет вышла книга курской писательницы Екатерины Авдеевой под названием "Русские сказки для детей, рассказанные нянюшкою Авдотьею Степановной Черепьевою", которая стала первым изданием подлинно народных сказок, в числе которых был и "Колобок", - добавил врио губернатора региона.

