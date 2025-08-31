Посол Китая рассказал о вреде конфликта с США

https://ria.ru/20250831/kitay-2038644457.html

ПЕКИН, 31 авг - РИА Новости. Противостояние Китая и США вредит обеим сторонам, в то время как народы двух стран выступают за диалог и сотрудничество, об этом заявил посол КНР в США Се Фэн на фестивале китайской культуры в Вашингтоне. "Конфликт и конфронтация только навредит обеим сторонам, а диалог и сотрудничество являются общим желанием народов", - заявил Се Фэн, слова которого приведены в заявлении на сайте посольства КНР в Вашингтоне. Дипломат отметил, что 80 лет назад Китай и США вместе боролись в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне. Теперь, будучи двумя крупнейшими экономиками мира и постоянными членами СБ ООН, им необходимо совместно с другими странами защищать мир и стабильность во всем мире, подчеркнул Се Фэн. "Только следование принципам взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества поможет Китаю и США найти правильный путь для взаимодействия великих держав, стимулирует стабильное и здоровое развитие китайско-американских отношений, что принесет пользу как двум странам, так и всему миру", - заключил он.

