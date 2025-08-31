Рейтинг@Mail.ru
00:00 31.08.2025 (обновлено: 08:24 31.08.2025)
"Единство и решимость". Путин начинает беспрецедентный визит в Китай
"Единство и решимость". Путин начинает беспрецедентный визит в Китай
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости, Михаил Катков. Военный парад, саммит ШОС, встречи с мировыми лидерами — российского президента ждет насыщенная программа. Он проведет за рубежом четыре дня, что бывает нечасто. О программе главы государства — в материале РИА Новости. Стратегическая поездкаВладимир Путин — частый гость в Поднебесной, с первого президентского срока приезжал сюда почти каждый год. В 2024-м побывал в Пекине и Харбине. Сейчас направляется в Тяньцзинь, а затем вновь — в китайскую столицу.Нынешний визит пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков называет беспрецедентным. Все начнется с заседаний глав государств ШОС и "ШОС плюс". Лозунг саммита: "Продвижение Шанхайского духа: ШОС в действии".Это самое масштабное мероприятие в истории организации. Помимо российского лидера, приедут:Главы государств обсудят борьбу с международным терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом, укрепление взаимодействия в сфере международной информационной безопасности, определят стратегические векторы развития объединения и согласуют новые совместные инициативы.Собираются подписать больше 20 документов, а также утвердить стратегию развития ШОС до 2035-го.У президента России запланировано свыше десяти двусторонних встреч — в том числе с первыми лицами Индии, Ирана, Сербии, Турции, Узбекистана.Дань историиПотом Путин в Пекине посетит празднование 80-летия завершения Второй мировой войны. На площади Тяньаньмэнь 3 сентября состоится грандиозный парад. Народно-освободительная армия Китая покажет новейшие ракетные системы, танки, авиацию и беспилотники собственного производства. Парад, как ожидается, продлится 70 минут.Напомним: в мае глава КНР Си Цзиньпин был одним из гостей парада Победы в Москве. Тогда лидеры обсудили множество вопросов, а также подписали несколько меморандумов и соглашений, касающихся науки, экономики, безопасности и СМИ.Сейчас тоже предстоят серьезные разговоры. Объем двусторонних отношений сложно оценить, отметил Дмитрий Песков. Тем не менее в Москве и Пекине согласны: потенциал еще далеко не раскрыт.Помощник министра иностранных дел КНР Хун Лэй заявил: визит Путина подчеркнет высокий уровень всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и Китаем."Это символизирует единство и общую решимость двух стран защищать итоги Победы во Второй мировой войне", — указал он.Общая памятьИ для Российской Федерации, и для КНР важно сохранять память о той войне. Китай сыграл большую роль в победе над японскими милитаристами. Фактически для страны Вторая мировая началась в 1937-м.Уже через год императорская армия оккупировала Пекин и Шанхай. А Гуанчжоу и практически весь юг разбомбила.Несмотря на это, китайцы смогли сковать японские дивизии, что позволило СССР в 1941-м высвободить силы и перебросить их под Москву, а союзникам — проводить операции на Европейском и Тихоокеанском театрах военных действий.Через четыре года китайская и советская армии вытеснили милитаристов с материка: императорская армия капитулировала. Так закончилась Война сопротивления — как ее называют в КНР. Война, унесшая жизни 35 миллионов китайцев.Их память Путин почтит во время визита в Поднебесную.
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости, Михаил Катков. Военный парад, саммит ШОС, встречи с мировыми лидерами — российского президента ждет насыщенная программа. Он проведет за рубежом четыре дня, что бывает нечасто. О программе главы государства — в материале РИА Новости.

Стратегическая поездка

Владимир Путин — частый гость в Поднебесной, с первого президентского срока приезжал сюда почти каждый год. В 2024-м побывал в Пекине и Харбине. Сейчас направляется в Тяньцзинь, а затем вновь — в китайскую столицу.
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и премьер Государственного совета Китая Ли Цян во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и премьер Государственного совета Китая Ли Цян во время встречи - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и премьер Государственного совета Китая Ли Цян во время встречи
Нынешний визит пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков называет беспрецедентным. Все начнется с заседаний глав государств ШОС и "ШОС плюс". Лозунг саммита: "Продвижение Шанхайского духа: ШОС в действии".
Это самое масштабное мероприятие в истории организации. Помимо российского лидера, приедут:
  • премьер-министр Индии Нарендра Моди;
  • президент Белоруссии Александр Лукашенко;
  • президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев;
  • президент Ирана Масуд Пезешкиан;
  • президент Киргизии Садыр Жапаров;
  • президент Пакистана Шахбаз Шариф;
  • президент Таджикистана Эмомали Рахмон;
  • президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев;
  • президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух;
  • президент Азербайджана Ильхам Алиев;
  • премьер-министр Армении Никол Пашинян;
  • премьер-министр Камбоджи Хун Манет;
  • президент Мальдив Мохамед Муиззу;
  • премьер-министр Непала Шарма Оли;
  • президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган;
  • премьер-министр Египта Мустафа Мадбули;
  • президент Туркмении Сердар Бердымухамедов;
  • президент Индонезии Прабово Субианто;
  • президент Лаоса Тхонглун Сисулит;
  • премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим;
  • премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГлавы делегаций государств — членов Шанхайской организации сотрудничества
Главы делегаций государств — членов Шанхайской организации сотрудничества - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Главы делегаций государств — членов Шанхайской организации сотрудничества
Главы государств обсудят борьбу с международным терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом, укрепление взаимодействия в сфере международной информационной безопасности, определят стратегические векторы развития объединения и согласуют новые совместные инициативы.
Собираются подписать больше 20 документов, а также утвердить стратегию развития ШОС до 2035-го.
У президента России запланировано свыше десяти двусторонних встреч — в том числе с первыми лицами Индии, Ирана, Сербии, Турции, Узбекистана.
Дань истории

Потом Путин в Пекине посетит празднование 80-летия завершения Второй мировой войны. На площади Тяньаньмэнь 3 сентября состоится грандиозный парад. Народно-освободительная армия Китая покажет новейшие ракетные системы, танки, авиацию и беспилотники собственного производства. Парад, как ожидается, продлится 70 минут.
© AP Photo / Rafiq MaqboolСимволика саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) возле железнодорожного вокзала в Тяньцзине
Символика саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) возле железнодорожного вокзала в Тяньцзине - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© AP Photo / Rafiq Maqbool
Символика саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) возле железнодорожного вокзала в Тяньцзине
Напомним: в мае глава КНР Си Цзиньпин был одним из гостей парада Победы в Москве. Тогда лидеры обсудили множество вопросов, а также подписали несколько меморандумов и соглашений, касающихся науки, экономики, безопасности и СМИ.
Сейчас тоже предстоят серьезные разговоры. Объем двусторонних отношений сложно оценить, отметил Дмитрий Песков. Тем не менее в Москве и Пекине согласны: потенциал еще далеко не раскрыт.
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы
Помощник министра иностранных дел КНР Хун Лэй заявил: визит Путина подчеркнет высокий уровень всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и Китаем.
"Это символизирует единство и общую решимость двух стран защищать итоги Победы во Второй мировой войне", — указал он.
Общая память

И для Российской Федерации, и для КНР важно сохранять память о той войне. Китай сыграл большую роль в победе над японскими милитаристами. Фактически для страны Вторая мировая началась в 1937-м.
Уже через год императорская армия оккупировала Пекин и Шанхай. А Гуанчжоу и практически весь юг разбомбила.
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВоеннослужащие КНР во время торжественного открытия ежегодных стратегических командно-штабных учений "Восток-2022" на полигоне Сергеевский в Приморском крае
Военнослужащие КНР во время торжественного открытия ежегодных стратегических командно-штабных учений Восток-2022 на полигоне Сергеевский в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Военнослужащие КНР во время торжественного открытия ежегодных стратегических командно-штабных учений "Восток-2022" на полигоне Сергеевский в Приморском крае
Несмотря на это, китайцы смогли сковать японские дивизии, что позволило СССР в 1941-м высвободить силы и перебросить их под Москву, а союзникам — проводить операции на Европейском и Тихоокеанском театрах военных действий.
Через четыре года китайская и советская армии вытеснили милитаристов с материка: императорская армия капитулировала. Так закончилась Война сопротивления — как ее называют в КНР. Война, унесшая жизни 35 миллионов китайцев.
Их память Путин почтит во время визита в Поднебесную.
 
