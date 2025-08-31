Рейтинг@Mail.ru
В Китае планируют восстановить памятники героям антияпонской армии в России - РИА Новости, 31.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:52 31.08.2025
https://ria.ru/20250831/kitaj-2038628126.html
В Китае планируют восстановить памятники героям антияпонской армии в России
В Китае планируют восстановить памятники героям антияпонской армии в России - РИА Новости, 31.08.2025
В Китае планируют восстановить памятники героям антияпонской армии в России
Власти Китая планируют в ближайшее время восстановить мемориальные объекты, посвященные героям Северо-Восточной антияпонской объединённой армии на территории... РИА Новости, 31.08.2025
2025-08-31T09:52:00+03:00
2025-08-31T09:52:00+03:00
в мире
китай
россия
москва
владимир путин
вячеслав володин
ван и (политик)
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/10/1940409243_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5328dc02aa275dca5f6d2c47876b3bd1.jpg
ПЕКИН, 31 авг - РИА Новости. Власти Китая планируют в ближайшее время восстановить мемориальные объекты, посвященные героям Северо-Восточной антияпонской объединённой армии на территории России, заявил глава управления по мемориальной работе министерства по делам ветеранов КНР Ли Цзинсянь. Северо-Восточная антияпонская объединённая армия сражалась с японскими милитаристами во времена войны сопротивления японским захватчикам (1937-1945 годы) на северо-востоке Китая. Как заявил Ли Цзинсянь в ходе пресс-конференции в воскресенье, в этом году министерство по делам ветеранов, МИД КНР, а также другие китайские ведомства активизировали усилия по содействию реставрации и строительству мемориальных объектов в России, посвящённых героям Северо-Восточной антияпонской объединённой армии. "Завершение работ и открытие запланировано на ближайшее время", - сказал Ли Цзинсянь. Ранее президент России Владимир Путин в интервью китайскому агентству Синьхуа заявил, что Россия признательна Китаю за бережное сохранение мемориалов бойцов Красной армии. Председатель Госдумы Вячеслав Володин во время поездки в КНР ранее в августе отмечал, что почтительное отношение в Китае к мемориалам и памятникам советским воинам, участвовавшим в освобождении страны от японских милитаристов, может служить примером для многих европейским государств. Глава МИД КНР Ван И ранее в интервью РИА Новости заявил, что нерушимая дружба властей в Москве и Пекине началась с совместного сопротивления фашизму и милитаризму во Второй мировой войне. Глава МИД Китая напомнил, что этот год проходит под знаком 80-летия победы китайского народа в Войне сопротивления японским захватчикам, победы в Великой Отечественной войне и мировой антифашистской войне.
https://ria.ru/20250829/osvobozhdenie-2038043516.html
https://ria.ru/20250830/kitay-2038483461.html
китай
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/10/1940409243_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3761d63b557c3ab62d57d7074ff00a49.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, россия, москва, владимир путин, вячеслав володин, ван и (политик), госдума рф, вторая мировая война (1939-1945)
В мире, Китай, Россия, Москва, Владимир Путин, Вячеслав Володин, Ван И (политик), Госдума РФ, Вторая мировая война (1939-1945)
В Китае планируют восстановить памятники героям антияпонской армии в России

Власти Китая планируют восстановить мемориалы героям войны с Японией в России

© AP Photo / Chan Long HeiЛюди несут китайские национальные флаги
Люди несут китайские национальные флаги - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
© AP Photo / Chan Long Hei
Люди несут китайские национальные флаги. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 31 авг - РИА Новости. Власти Китая планируют в ближайшее время восстановить мемориальные объекты, посвященные героям Северо-Восточной антияпонской объединённой армии на территории России, заявил глава управления по мемориальной работе министерства по делам ветеранов КНР Ли Цзинсянь.
Северо-Восточная антияпонская объединённая армия сражалась с японскими милитаристами во времена войны сопротивления японским захватчикам (1937-1945 годы) на северо-востоке Китая.
Советско-японская война 1945 года - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Крах Квантунской армии. Долгий путь к победе над Японией
29 августа, 09:00
Как заявил Ли Цзинсянь в ходе пресс-конференции в воскресенье, в этом году министерство по делам ветеранов, МИД КНР, а также другие китайские ведомства активизировали усилия по содействию реставрации и строительству мемориальных объектов в России, посвящённых героям Северо-Восточной антияпонской объединённой армии.
"Завершение работ и открытие запланировано на ближайшее время", - сказал Ли Цзинсянь.
Ранее президент России Владимир Путин в интервью китайскому агентству Синьхуа заявил, что Россия признательна Китаю за бережное сохранение мемориалов бойцов Красной армии.
Советско-японская война 1945 года - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
Тест
Плечом к плечу. Что вы знаете о вкладе СССР в освобождение Китая в 1945?
Вчера, 09:00
Председатель Госдумы Вячеслав Володин во время поездки в КНР ранее в августе отмечал, что почтительное отношение в Китае к мемориалам и памятникам советским воинам, участвовавшим в освобождении страны от японских милитаристов, может служить примером для многих европейским государств.
Глава МИД КНР Ван И ранее в интервью РИА Новости заявил, что нерушимая дружба властей в Москве и Пекине началась с совместного сопротивления фашизму и милитаризму во Второй мировой войне. Глава МИД Китая напомнил, что этот год проходит под знаком 80-летия победы китайского народа в Войне сопротивления японским захватчикам, победы в Великой Отечественной войне и мировой антифашистской войне.
Президент РФ Владимир Путин во время выступления перед СМИ по итогам встречи в Москве с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
Слова Путина о роли Китая в победе во Второй мировой высоко оценили в КНР
30 августа, 11:59
 
В миреКитайРоссияМоскваВладимир ПутинВячеслав ВолодинВан И (политик)Госдума РФВторая мировая война (1939-1945)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала