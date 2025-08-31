В Китае планируют восстановить памятники героям антияпонской армии в России
Люди несут китайские национальные флаги.
ПЕКИН, 31 авг - РИА Новости. Власти Китая планируют в ближайшее время восстановить мемориальные объекты, посвященные героям Северо-Восточной антияпонской объединённой армии на территории России, заявил глава управления по мемориальной работе министерства по делам ветеранов КНР Ли Цзинсянь.
Северо-Восточная антияпонская объединённая армия сражалась с японскими милитаристами во времена войны сопротивления японским захватчикам (1937-1945 годы) на северо-востоке Китая.
Как заявил Ли Цзинсянь в ходе пресс-конференции в воскресенье, в этом году министерство по делам ветеранов, МИД КНР, а также другие китайские ведомства активизировали усилия по содействию реставрации и строительству мемориальных объектов в России, посвящённых героям Северо-Восточной антияпонской объединённой армии.
"Завершение работ и открытие запланировано на ближайшее время", - сказал Ли Цзинсянь.
Ранее президент России Владимир Путин в интервью китайскому агентству Синьхуа заявил, что Россия признательна Китаю за бережное сохранение мемориалов бойцов Красной армии.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин во время поездки в КНР ранее в августе отмечал, что почтительное отношение в Китае к мемориалам и памятникам советским воинам, участвовавшим в освобождении страны от японских милитаристов, может служить примером для многих европейским государств.
Глава МИД КНР Ван И ранее в интервью РИА Новости заявил, что нерушимая дружба властей в Москве и Пекине началась с совместного сопротивления фашизму и милитаризму во Второй мировой войне. Глава МИД Китая напомнил, что этот год проходит под знаком 80-летия победы китайского народа в Войне сопротивления японским захватчикам, победы в Великой Отечественной войне и мировой антифашистской войне.